热门古装韩剧《鬼宫》连续六周称霸收视！陆星材＆苞娜上演亲密戏，大结局势掀高潮

由陆星材、苞娜和金智勋携手主演的年度话题韩剧《鬼宫》再度报捷，创下连续六周收视冠军的辉煌纪录！该剧快将在Viu迎来结局篇，接下来抢先为你公开【五大必看】要点，韩剧迷千万不能错过。

1.人龙大战恶鬼

韩剧《鬼宫》以朝鲜时代为背景，讲述恶龙姜哲（金英光特别客串）是一条无角之龙，他需要占据巫女之后汝里（苞娜饰）的身体才能升天，於是他附身到意外死亡的尹甲（陆星材饰）身上，两人误打误撞进入王宫，不但得悉了八尺鬼的秘密，汝里更发现她祖母的死与宫中的鬼魂有关！为了找出幕后黑手，他们联手李正（金智勋饰），试图揭开王宫中鬼魂出没的真相！



近日剧情终於揭开了八尺鬼的真身，原来它是100年前看到姜哲升天的那个孩子，它更扬言姜哲的敌人并不是自己，而是王室的血脉；李正终於查出八尺鬼所憎恨的对象竟是百年前的君主衍宗大王，他率领姜哲和汝里出发前往八尺鬼出身之地龙潭谷，并怀疑当地大监的后人得悉八尺鬼和衍宗结怨的故事；八尺鬼想到李正决心除去自己愤恨交加，它吐出一口黑雾，那雾便是被恶鬼吞噬的尹甲灵魂！随着尹甲归来，这场皇室与恶鬼的大战变得更加诡异复杂⋯⋯

2. 姜哲汝里感情升温

姜哲和汝里的感情线一直是该剧的一大看点！随著他们经历了生死考验和诸多磨难后，二人感情迅速升温，姜哲不但花了三个月的俸禄为汝里添置花鞋和发髻，又多次怀疑汝里心有尹甲而吃醋，幸好汝里表明从来没有将他和尹甲混为一谈，更随即献上香吻；她亦答应男方即使日后他将肉身归还尹甲，自己仍然乐意侍奉他！



不少观众大赞陆星材和苞娜完美演绎出姜哲和汝里相爱相杀的CP感，网民大赞「苞娜真的美到不行，很有亡国感，两人很配」、「两个看起来很顺眼」。现实中，两人亦表示个性极为相似，加上相识长达16年，所以默契极佳！陆星材透露二人一同经历了艰辛的练习生时代，有著一定的深厚感情；苞娜则笑言视对方为前辈：「星材出道更早，所以我从以前开始就常常问他意见，有烦恼的时候也会向他倾诉！星材从小想法独特，比如说『我最近很累』，一般都会回覆『没关系，都会过去的』，但是他不一样，他会说：『喂，你觉得一年后不会累吗？』我们都是T人（MBTI中T人重视逻辑、关注客观事物的人），所以很容易沟通。」



3.尹甲回归人间

姜哲占据了尹甲的身体后，尹甲的灵魂被八尺鬼吞噬；随著尹甲重现人间，姜哲和汝里的感情会否受到影响？姜哲又是否愿意答应汝里归还身体？上述谜题将会在结局篇一一解开！



4. 八尺鬼的故事

八尺鬼长年扰乱宫廷、滥杀无辜，源於它怨恨皇族，但是它的最终目的尚未完全明确！为甚么他对皇室充满怨念？他的力量来源又是甚么？这些问题将会在后续剧情中得到解答。



5.姜哲人类成长史

姜哲本为一条无角之龙，为了成就升天之路引诱汝里，却在过程中逐渐被人类同化：他不仅爱上汝里，多次不顾安危舍身相救；面对弟弟螭龙毕比的死亡，他更哭得断肠，终日不吃不喝，后来在「母亲」的鼓励下重拾生活，充分显示了他建立了七情六欲，成为有责任感的角色！不少网民都大为紧张接下来的发展：「期待尹甲和姜哲争夺同一个身体」、「陆星材分饰两角真的很厉害」。





《鬼宫》即将在Viu香港独家播放大结局，每逢星期五六22:00(KST)播出，观众亦可於电视一并收看《折腰》、《24小时健身俱乐部》、《劳务师卢武镇》、《拜托戒酒吧》，以及更多粤语配音剧集，尽览精彩节目。

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