Disney+ 新剧《血谜拼图》演技全员无死角！金多美学生妹look破大案，孙锡久脸很苦但我好爱

如果你已经看腻千篇一律的韩剧套路，那么这部 Disney+ 最新原创剧《血谜拼图》（나인퍼즐）绝对会让你眼前一亮！

本剧於5月21日首播，一口气释出11集中的前6集，仅仅开播就凭著新鲜的叙事结构和紧凑剧情，引爆讨论度，被不少剧迷誉为「久违的高完成度类型剧」。



剧情亮点：

故事围绕现任犯罪侧写师「尹异罗」（金多美 饰）展开，她10年前失去了最爱的叔叔东训（池珍熙 饰），凶手至今未明。而刑警「金瀚泉」（孙锡久 饰）则一直怀疑这宗悬案背后，异罗可能就是杀人犯。两人从误解、对立，到开始携手合作，逐步逼近真相。剧中每起案件都像是一块拼图，随著故事推进，慢慢拼凑出更大的谜局――目前已经出现四片拼图，观众都在期待下一片的登场！



风格特色：

本剧在氛围塑造上别出心裁，甚至带点漫画感。异罗经常穿著学院风裙装搭配领带，戴上眼镜进入推理模式时，不少人笑说让人联想到「名侦探柯南」！与此同时，孙锡久饰演的瀚泉则完全相反，脚踏实地、硬派派出所气质，两人极端的化学反应，恰恰成为全剧最大看点之一。



特别值得一提的是，剧中设计了很多「观众也能参与推理」的场景。例如异罗与团队重演凶手心理、互相问答「为什么杀人？杀人后什么感觉？」观众也能随著这些细节，加入推理乐趣。



华丽卡司：

除了金多美、孙锡久两位主演，还有朴圭瑛、李熙俊、玉子妍、李星民等实力派演员登场，即使只是一场戏，都能留下深刻印象，称得上是「没有演技黑洞」的阵容。



播出资讯：

目前已公开6集，接下来5月28日将更新3集，6月4日再更新最后2集。总共11集，正适合一口气追完，解锁所有拼图真相！

如果你喜欢烧脑推理、角色之间极致对立又互补的化学反应、《血谜拼图》一定会让你追得停不下来！ 要不要帮你整理个「追剧笔记」或推荐清单？直接开一波！

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