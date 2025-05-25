在Google搜寻SEVENTEEN会出现的特别惊喜！新歌〈THUNDER〉预告率先公开部分表演的神秘面纱

人气男团 SEVENTEEN 即将在明天（5月26日）迎来出道十周年，你今天在Google搜寻SEVENTEEN了吗？有没有很惊喜呢！！

只要打上 SEVENTEEN（세븐틴）就会出现专属的十周年特效，快去试试看吧！！



SEVENTEEN 於昨晚追加公开了正规五辑《HAPPY BURSTDAY》主打歌〈THUNDER〉（雷鸣声）的 MV 预告片。



SEVENTEEN 充满力量感的表演无疑吸引众人目光。随著节奏自由摆动的舞蹈展现出与以往不同的全新魅力，而话筒造型的手势更直观传达出歌曲想与各方持续互相激励、传递正面能量的讯息。在奔放的氛围中依然精准整齐的群舞，也展现出 SEVENTEEN 团队合作的极致默契。

如果说先前公开的第一支预告片描绘了重生为「Daredevil（鲁莽自我）」的 SEVENTEEN 成员们踏入「Blitz 俱乐部」的模样，那么这次新释出的影片则透过华丽视觉呈现了他们在其中享受激情重生派对的景象。



脸上刻下自我改造痕迹般的疤痕，露出灿烂笑容或带点疯狂的笑声，每位成员展现出强烈的个人魅力。有些人在机车上散发魅力，有些人则被众多「Daredevil」围绕著享受派对，尽情体现各自独特的重生喜悦。



〈THUNDER〉极具中毒性的旋律，让人预感将诞生另一首热门神曲。「像闪电一样不断响起的电话铃声」、「像闪电一样持续酥麻刺痛」等歌词与强烈的 EDM 音效相得益彰，更加令人期待完整版歌曲的释出。



SEVENTEEN 将於今日（25 日）晚间 7 点 30 分，在首尔蚕室大桥上举行《B-DAY PARTY : BURST Stage @蚕室大桥》活动，为回归气氛推至最高潮。自 23 日起於邻近的三光岛一带展开的大型线下活动，也因全球粉丝涌入而热闹非凡。万众瞩目的正规五辑将於明日（26 日）晚间 6 点正式发行。

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