《机智住院医生生活》完美收官！高允贞、姜有皙、申始雅接下来都有新作品，期待他们的全新角色！

《机智住院医生生活》日前完美落幕，受到热烈关注的3名大势演员高允贞、姜有皙、申始雅接下来也都有新作品！每部都让人期待呀！

高允贞下一部作品《这份爱可以翻译吗？》已经完成拍摄，这是「洪氏姐妹」编剧的爱情喜剧，讲述多语言口译员「周浩镇」为国际大明星「车武熙」担任私人翻译后发生的故事。与金宣虎的罗曼史合作，令剧迷们倍感期待。



另一部电视剧也已经确定！她将与具教焕合作《我的出走日记》、《我的大叔》朴海英编剧＋《山茶花开时》、《欢迎回到三达里》车荣勋导演的新作《每个人都在跟自己的无价值斗争》，讲述电影界的故事，这阵容太强大啦！



而姜有皙目前正在拍摄《瑞草洞》（7月5日首播），该剧讲述每天在瑞草洞法律城上班的受雇律师（Associate Lawyer）们愉快又热血的青春剧。姜有皙饰演个性开朗爱唠叨的开心果「赵昌元」，他是以参加聚餐的心情去公司上班的「E型（外向人）」。与在同一建筑物工作的李钟硕、文佳煐等一起描绘律师事务所的世界。



姜有锡在今年3月在《苦尽柑来遇见你》饰演金明（IU 饰）的惹祸精的弟弟「银明」，让爱纯与宽植焦急不已，让观众们留下的深刻的印象。接著在《机智住院医生生活》饰演男团出身的热情住院医生「严在一」，一路展现成长的面貌，最后还获得教授的称赞，他是否能3连打也备受关注！



以电影《魔女二部曲：另一个她》出道的申始雅，最近完成电影《The Hole》的拍摄。接下来将与秋泳愚（秋英宇）合作韩版《即使，这份恋情今晚就会从世界上消失》，该片在2022年上映，在韩国就吸引120万名观众，是继《情书》之后，在韩国票房第二的日本电影。讲述睡醒后失去记忆的女主角和爱上了她的男人之间青涩的初恋故事，两人合作也让电影粉丝相当期待！



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