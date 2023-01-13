上次演戏已是2019年《Big Issue》，韩艺瑟有望睽违4年回归主演《首尔住了个女王》

根据韩国各大媒体报导，韩艺瑟经纪公司High Entertainment向外界透露了韩艺瑟收到了《首尔住了个女王》邀约，正积极讨论中。

韩艺瑟《首尔住了个女王》邀约，角色是在业界被称为「疯子」的时尚杂志首席编辑「南达拉」。如果确定出演，将是她时隔4年，继2019年《Big Issue》（大事件；大热门；劲爆狗仔队）回归。听闻此消息的Theqoo论坛‎网友纷纷表示「很适合」、「应该很有意思」、「韩艺瑟主演的电视剧都很好看啊」。

韩艺瑟2001年曾在韩国超级模特儿选拔大赛获奖，2003年演出情境喜剧《Nonstop 4》始获大众瞩目，从2006年《幻想情侣》便获得第一女主角之位，后续还主演《美女的诞生》、《20世纪少男少女》、《Big Issue》等剧。

▼《20世纪少男少女》与《Big Issue》整体收视成绩并不亮眼，但都有一定的好评



近年，韩艺瑟转往YouTuber发展，她美丽大方、洒脱的性格与生活方式颇受网友欢迎，坐拥74万订阅者。然而，2021年她因小10岁的男友出身受到议论，又被YouTube频道《横竖研究所》前记者金勇浩爆料各种负面新闻，可说是相当不安宁。金勇浩去年遭到韩艺瑟与朴秀洪夫妇等艺人以诽谤为由一状告上法院，一审被判处8个月有期徒刑，昨（12）日举行了二审。

不晓得是受官司影响，还是为了回归戏剧圈而做准备，韩艺瑟自去年9月生日就未再更新IG，YouTube也停留在去年7月。即便如此，YouTube仍不断涌入观看者，最新留言便是为韩艺瑟回归戏剧圈给予祝福，或是替她和金勇浩打官司表达辛苦了。



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