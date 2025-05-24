等了好多年～终於知道《机智医生生活》四对CP现况：甜蜜交往、享受新婚生活！大家最喜欢哪一对呢？

《机智医生生活》的衍生剧《机智住院医生生活》在日前完美落幕，而《机智医生生活》的演员们也都非常有义气的特别出演！虽然出场时间不算太长长，但...也让观众们知道剧中四对CP的现况呢！小编就为大家整理一下（所以申PD要拍第三季没 XD

「翊颂CP」李翊晙（曹政奭 饰）和蔡颂和（田美都 饰）

喜欢彼此20年的李翊晙跟蔡颂和，经过几番的曲折轮转，最后终於在一起了！这次在《机智住院医生生活》一起登场，让不少剧迷相当兴奋，花絮中问到翊晙＆颂和的感情状态时，两人一起说：「甜甜蜜蜜！」



「鸽子CP」金隽婠（郑敬淏 饰）和李翊纯（郭善英 饰）

金隽婠和李翊纯虽然没有一起登场，但剧中李翊纯接到金隽婠的电话（来电显示写著隽婠♡），还被眼尖的观众发现他们的无名指都有戴戒指，因此有不少人推测他们已经结婚。



「熊熊CP」杨硕亨（金大明 饰）和秋敏荷（安恩真 饰）

之前先登场的秋敏荷就有提到：「因为我们是新婚！」让剧迷们超好奇！最后一集编剧也满足大家的好奇心啦 XD 杨硕亨为了祝贺秋敏荷被聘任为新教授，他们惊喜同框。当被问到两位的婚姻生活怎么样时？安恩真说：「我们现在正在你侬我侬中，正在愉快地享受新婚生活。」



「冬天庭院CP」安政源（柳演锡 饰）和张冬天（申铉彬 饰）

张冬天与严在一（姜有皙 饰）见面时，她也与「男朋友」安政源通了电话。



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