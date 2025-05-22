《那些年，我们一起追的女孩》相隔14年再被韩国改编 全新韩片《那些年的我们》6月12日香港上映

由英皇电影发行，改编自台湾作家九把刀的半自传小说及卖座电影《那些年，我们一起追的女孩》之新片《那些年的我们》即将於6月12日在香港上映。

电影由B1A4出身的郑振永担纲男主角「镇佑」，为原版柯震东所饰演的「柯景腾」一角。而女主角则落在首度献出影视演出的TWICE成员金多贤身上，多贤将饰演女主角「善雅」，即为原版陈妍希所饰演的经典角色「沈佳宜」。

32岁的郑振永在电影中穿上校服重返校园，被网民力赞零违和感。振永为男团B1A4队长，目前主力发展戏剧的他，曾参演《Sweet Home 2》、《因为初恋是第一次》、《云画的月光》等佳作。原来振永是原版的铁粉，喜爱程度更高达五刷，振永笑言：「我很喜欢原版，看了大概 5 次，收到邀约的一个月前又看了一次，觉得是命中注定，所以一定要参演！虽然很紧张，但很努力地进行拍摄！」振永也透露，自己为了「镇佑」这个角色付出努力：「画面上看起来必须很适合穿校服才对，所以我很努力让自己看起来年轻一点！」

对於首次主演电影的感想，女主角多贤表示：「我仍觉得像做梦一样，因为我以『TWICE』成员身分出道后，曾和家人一起去电影院看电影，当时我爸妈曾说：『总有一天能在大银幕上看到我们女儿吧！』我也梦想著自己能成为一名好演员，没想到能有那么好的机会遇到这部电影！」多贤也坦言其实压力甚大，她表示：「这是我第一部电影作品，所以很紧张，很担心自己是否能胜任，但导演、振永前辈等演员们都帮了我很多，给了我许多建议，所以拍摄相当开心。」

故事讲述18岁的镇佑（郑振永 饰）是一个爱制造麻烦的问题学生，因为在课堂上惹事，被老师安排坐在模范生班长善雅（金多贤 饰）前面，善雅则被迫成为他的「监视者」。

两人一开始都对这个安排感到不情愿，但没想到这个惩罚却意外地让他们的距离渐渐拉近。有一次镇佑主动把自己的课本借给忘记带书的善雅，还帮她顶罪，让善雅对这个平时调皮捣蛋的男孩产生了新的看法，两人的关系渐渐变得熟络。

初恋的故事即将展开，但他们都不擅长表达自己的感情，心中那份悸动却愈发强烈。一段青春的浪漫旅程，今夏约定与你一起见证！

电影预告：https://youtu.be/29jx9We_dlA?si=rHJj5UpascGbvlUf

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