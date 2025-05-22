充满钱味的「亿」级神曲！BLACKPINK ROSÉ《APT.》狂赚133亿

人气女团BLACKPINK成员ROSÉ的个人单曲《APT.》大获成功，仅靠音源收益就创下高达133亿（韩币，下同）的惊人纪录，展现出K-pop女Solo艺人在全球市场的强大号召力。

在5月16日播出的KBS Joy综艺节目《20世纪Hit Song》中，以「充满钱味的亿级神曲」为主题，盘点了近年来收益惊人的热门歌曲。 主持人介绍，《APT.》与EXO的《咆哮》、BTS防弹少年团的《Dynamite》一同被列为「超高盈利神曲」，其中ROSÉ的《APT.》在发行后两周内，通过流媒体音源就创下133亿收益，引发观众惊叹。

《APT.》收录於ROSÉ的首张个人专辑《Rosie》，是一首与国际流行天王Bruno Mars合作完成的作品，灵感来自韩国人熟悉的「公寓游戏」。 歌曲中「apart apart」的洗脑式副歌深受全球乐迷喜爱，成为风靡社交媒体的挑战热曲。



该曲发行后迅速登上美国Billboard「Hot 100」榜单第8位，成为K-pop女Solo少见的佳绩。 凭藉此曲的巨大成功，ROSÉ也入选《时代》杂志评选的「2024年度全球最具影响力100人」，印证其在国际流行文化中的影响力。



《APT.》的成功不仅展现出ROSÉ的音乐实力与人气，更被认为是K-pop文化「本土灵感+国际合作」的典范之作。 将韩国传统元素转化为全球化音乐内容，使该曲不仅在商业上获得巨大成功，也在文化传播层面产生深远影响。



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