金钟国指导「屁股压酱料射包子」超有趣！徐章焄、朴娜勑、神童《吃胖瘦》游戏新颖受欢迎

SBS去年下半年窜出了一档新节目《块头生存－吃胖瘦》，游戏颇新颖颇受欢迎。

《块头生存－吃胖瘦》（下称《吃胖瘦》）命名来自流行语「吃吧！不要发胖也不要变瘦！」缩语，找来演艺圈块头相当大的艺人们担任班底，不是要班底们减重，反而是让他们抱持著「我们的身体也能成为流行」、让他们喜爱自己身体，用自己身体的特色展开大块头身存战。



出演班底包括超过200公分身长的篮球明星出身徐章焄、阵容里最迷你但食量惊人的朴娜勑、现役偶像最大只Super Junior神童、谐星李国主、YouTuber罗善旭、YouTuber PUNGJA、演员李浩哲、谐星申奇露、演员李圭浩与棒球明星出身崔俊席，身材一字排开相当惊人。



节目播出至今已出现许多令人深刻的游戏内容，最近比较特别的是「酱料喷射」，是金钟国做客的一集，他和罗善旭两个人自组一队，和其他10个人对抗。「酱料喷射」关卡中，众人要用屁股坐下喷射！他们用辣酱喷射包子、用沙拉喷射巧克力饼，看谁喷射中的包子多、谁击倒的巧克力饼多，金钟国身为「Gym钟国」，自身效果虽然不彰，但指导罗善旭如何深蹲对准酱料位置，取得很好的效果！另一队虽然块头比金钟国队大的人大有人在，也几度创佳绩，但最后仍不敌，由金钟国队取胜。



看完这一集，网友说：「希望节目继续做下去，太有趣了，什么都不用思考只要笑。」「吃胖瘦要继续吃下去喔ㅠㅠ❤好久没那么期待下一集，笑著看的一档节目，实在太好了。」「ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ游戏太有趣了，不知道是怎么想出来的，托制作单位的福笑了很多。」「绝对不能停播，出演者们都很善良很可爱，游戏也很新颖，很有意思❤。」「找来的嘉宾个性也很爽快，ㅋㅋㅋㅋㅋ做奇怪的东西也做得很有趣ㅋㅋㅋ。」



另外，‎theqoo论坛有网友整理出开播至今他认为很新颖的游戏，包括「酱料喷射」的前身「牙膏喷射」，看谁用屁股坐下喷射牙膏能喷射得最远；「巧克力饼失踪」，猜猜崔俊席嘴里到底有没有塞巧克力饼；「大块头花苞绽放」，众人要侧躺地面用全身围成一圈，再用尽全力紧缩；「10人的逃脱」Kuso韩剧《7人的逃脱》，大家要想办法在设置在沙滩上的铁栏杆中逃脱。底下网友纷纷附和，涌入200多则留言。



虽然《吃胖瘦》自去年10月底开播以来，电视收视基本上维持在平均2.7%，并不是最为亮眼的综艺节目，不过网路上讨论讨论度却不少，今（29）日有最新消息，SBS电视台内部相当看好《吃胖瘦》的进展，将从原本每周日下午4点45分（韩国时间）播出的时段，改成每周四晚间9点（韩国时间）播出，从3月14日起更改时段。

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