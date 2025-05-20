IU生日当天与BTS V聚餐掀分手疑云！身边人爆料：与李钟硕恋情依旧稳定发展

韩国顶级明星情侣李钟硕与IU近日再度陷入分手传闻，但据韩媒「OSEN」於20日获得的独家消息指出，两人目前仍稳定交往，恋情并未出现变数。

据一位熟悉两人情况的相关人士透露：「李钟硕与IU目前依然甜蜜交往中。 先前多次流出的分手传闻，都不是事实。」该说法再次澄清近期外界对他们恋情的不实揣测。

李钟硕与IU於2022年12月首次公开承认恋情后，始终保持低调，并持续发展这段感情。 两人不时会在公开场合间接提及对方，李钟硕更曾被目击亲临IU的演唱会，展现支持与深厚情感。



然而，随著交往进入第三年，分手传言再次浮上台面。 IU於5月16日生日当天，与防弹少年团成员V一同现身高级餐厅的目击消息曝光，引发粉丝热议。 此外，IU当天也上传与闺蜜姜汉娜的合照，进一步引发外界猜测两人是否已分手。但经查证，IU与V当天只是与多位熟人一同前往安圣宰主厨的餐厅聚餐，属於好友间的轻松聚会。 两人因曾音乐合作而建立友谊，并无其他暧昧关系。



모수에 밥 먹으러 간 아이유랑 뷔 pic.twitter.com/odZS6ot1b1 — Mong2Father (@Mong2Father) May 16, 2025

另一方面，李钟硕正准备出演新作《再婚皇后》，预计将进行长期海外拍摄。 外界对两人因工作变成远距离恋爱表示担忧，但知情人士强调：「两人目前关系依然稳固。」



IU即将於5月27日发行第三张翻唱专辑《花书签三》，展开全新音乐活动; 李钟硕则将接连出演tvN新剧《瑞草洞》及《再婚皇后》，展现演员本色。

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