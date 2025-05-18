《机医》「凃材学」丁文晟特别出演《机智住院医生生活》！竟被吴怡瑛＆具道圆当成「骗子」 XD

《机医》的演员们真的都来了！今晚最后一集杨硕亨（金大明 饰）要出现了吧！

在《机智住院医生生活》第11集中，《机医》的凃材学（丁文晟 饰）也特别登场啦！他爲了搬家而把房子腾出来的情况下，因爲3个月没有找到新的租屋者而急得直跺脚，这时正好遇到等待房地产中介人的具道圆（郑准元 饰）和吴怡瑛（高允贞 饰）。

凃材学听到他们想要找平北洞的房子，他就开始介绍起自己的房子：「钟路律帝医院那里吗？那一区很棒，那一区我很熟，有个地方叫旋律公寓，那里可能是风水很好，大家搬进去之后都很顺利。特别是215栋，那里朝向南方，日照充足，因为是线性结构，所以也很通风。12楼就在中间，也没有楼层噪音，邻居人都很好，再加上比周围的房子便宜一些。」



吴怡瑛就问：「这么好，爲什么这么便宜？」凃材学回答说：「房东很善良，而且...就是他们现在有点急，我就是屋主、是我的房子。」吴怡瑛怀疑与新闻中看到的租房诈骗犯的手法相似，凃材学辩解说自己是全租诈骗受害者，内心很痛苦，但...吴怡瑛依旧不相信，就说：「请你到此为止，不然我会咬人。」具道圆连忙阻止！没想到丁文晟是以这样的方式登场 XD 不过也恭喜他又要当爸爸啦！



而《机智住院医生生活》将在今晚播出大结局，在第11集的最后金思备（韩艺智 饰）发现具道圆和吴怡瑛住址相同、严在一（姜有皙 饰）则之前目睹两人牵手、表南景（申诗雅 饰）则看到具道元称吴怡瑛的姐姐爲「大嫂」，三人发现「住在一起、在交往、是亲家」的所有情报，这时候吴怡瑛泰然自若地出现，她会如何跟大家说呢？



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