朱宇宰和金钟国都演过激烈吻戏！朱宇宰&Apink普美对戏变斗鸡眼，金钟国&芮智媛吻成动作戏

近期播出的《屋塔房的问题儿童们》一集，因为Apink郑恩地与李浚荣的做客回顾了班底朱宇宰与Apink尹普美的吻戏，朱宇宰说「不想一个人死」便把金钟国也拖下水，没想到金钟国也拍过激烈吻戏！

事情是这样的，Apink郑恩地与李浚荣为宣传《24小时健身俱乐部》而到访，朱宇宰提到自己和李浚荣一起拍过戏（《拜托不要见那个男人》，或译《千万别跟那个男人交往》），还是和郑恩地队友尹普美搭档爱情线。众人好奇朱宇宰和尹普美有没有吻戏，朱宇宰说没有，郑恩地也说如果有的话她应该会记得。结果……制作单位找出来了！

朱宇宰感到非常羞耻狂挡萤幕，剧情他和尹普美在某个灯光美气氛佳的晚上越靠越近……最后是尹普美扑上去！画面明显是借位，朱宇宰也说实际两人没碰到嘴唇。朱宇宰疯狂被班底们吐槽手怎么摆那样、眼睛怎么斗鸡眼，他只能眼神死，原本说自己是演爱情戏的骄傲都消失无踪XD。



同样非演员出身的金钟国，对此吻戏亦评论个几句，梁世灿便要朱宇宰学学似地说：「没看过钟国哥的吻戏吗？」朱宇宰看过，马上说是和芮智媛演的，要制作单位也播出来：「不能只有我一个人死！」金钟国的吻戏激烈多了还是真吻，朱宇宰说「吻得像运动一样」，梁世灿表示很喜欢这场景，金钟国本人淡定笑笑：「我的不是那么奇怪的，但真的只是想做得有趣一点。」

金钟国和芮智媛演的是综艺剧《制作人的那些事》，是因「龙年兄弟」死党车太铉的关系演出。金钟国当班底的另档节目《我家的熊孩子》也回顾过此片段，就在芮智媛和钟国妈妈面前，钟国妈妈满意到开玩笑：「差点成为我的媳妇呢！」笑翻全场。



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