李浚荣《24小时健身俱乐部》壮阔肌肉已消风！难道和南宫珉一样追求「时尚肌肉」吗～

李浚荣在新剧《24小时健身俱乐部》里饰演健身馆馆长「都贤仲」，还是全球「大卫先生健身大赛」冠军，为此角色他特地练就一身超壮肌肉，魁武身材令人赞叹，不过，他这身肌肉现在已「消风」

本月3日，李浚荣和女主角郑恩地、女配角李美度，一同到《惊人的星期六》宣传，当时主持人Boom要班底Nucksal「验证」一下李浚荣的肌肉……Nucksal摸了摸，还能看到李浚荣刻意握紧手臂临时增强，结果……Nucksal欲言又止：「以馆长来说的话……」李美度救场表示李浚荣大腿肌很不得了，Nucksal摸了神情完全不同了，惊讶：「什么啊？是大树干！是足球选手吧！」



更早1日他与郑恩地做客《屋塔房的问题儿童们》，他虽说自己特别想见「真馆长」（X）金钟国一面，平常也会看金钟国招牌健身YouTube频道《Gym钟国》，但坦言特别练成的肌肉「已经减下去了」，目前体脂在13、14%左右，金钟国听了马上了解：「还是能稍微看到腹肌的程度？」李浚荣透露自己其实不太会长肉，所以当时为了增肌一天吃五餐，更早发布会上他更说自己很常吃鸡胸肉，为戏准备期间不是在片场就是在健身馆。



李浚荣为戏增肌又减肌，不禁让人想起演员南宫珉也是如此。南宫珉2021年为了《黑色太阳》特务角色「韩志赫」，短时间练成如马东石的体态惊讶广大观众，2022年演《千元律师》明显还是有太平洋宽肩，2023年在《刘QUIZ ON THE BLOCK》就不一样了，坦荡笑说「现在什么都没有」，更称是「时尚肌肉」，有点肌肉线条也还能舒适的穿衣服。



*延伸阅读：

‎〈「现在是时尚肌肉」南宫珉肌肉大消风！曝入行只是想试试，新人时期被骂三字经也开心〉

李浚荣的「都贤仲」体态不亚於南宫珉，两人都为戏增肌，下戏后又瘦回去，毅力都令人佩服啊！和李浚荣相反，郑恩地为戏增肥亦令人敬佩，《屋塔房的问题儿童们》也聊到她如何增肥又随著情节慢慢瘦下来。而有网友留言李浚荣的肌肉身材是剪接知名健身选手郑大镇身材再加上CG，这点小编查无任何资料证实，仅知郑大镇客串了《24小时健身俱乐部》。《24小时健身俱乐部》将在今晚播出第5集，香港观众可於Viu收看。

▼郑大镇与郑恩地合照



▼上述相关节目片段



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