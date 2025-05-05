IVE自制综艺《1.2.3 IVE 6》重磅回归！9日全新上线

IVE将透过真人综艺与粉丝互动。

Starship娱乐於本月2日通过官方SNS公开了IVE自制实境节目《1.2.3 IVE》第六季的预告影片，获得了全球粉丝的热烈反响。 预告片中可见成员们展现出更加成熟的综艺感，让人期待满满。充满活力的队长安宥真、总是笑声不断的秋天、短影片高手Rei、游戏天才张员瑛、济州少女Liz、以及展现忙内魅力的李瑞，每位成员都展现出独特个性。相关人士表示：「六位成员将各自展现不同的魅力，观众还能感受到IVE独有的轻快、愉悦的化学反应。」令人更加期待节目的播出。



IVE近期以《IVE SWITCH》进行活动，创下初动销量104万8,048张，刷新今年最高纪录，成功达成百万销量纪录五冠王。 她们还连续10周进入美国BILLBOARD「全球榜（不含美国）」，并於韩国音乐节目上获得15个冠军奖杯。 即使在活动结束后，仍持续拿下音乐节目一位。

此外，首尔粉丝演唱会与日本粉丝巡演也圆满落幕，每场皆全席售罄，为粉丝量身打造的舞台也引发话题。

《1.2.3 IVE》第六季将於本月9日下午7点30分首播，并於每周五公开新一集。

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