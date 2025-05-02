【韩网热门】感叹如今的自己没有小时候漂亮的MEOVV Ella！网友：你都不照镜子的吗？

韩国新生代女团MEOVV的混血成员Ella近日作客张度练的YouTube节目《Salon Drip》，感言自己不如小时候长得漂亮，引爆热议！

Ella口中自己的小时候：



现在的她：



韩国网友评论：

1. 现在还是超级漂亮，不知道你们在说什么

2. 长大之后会更漂亮的

3. 我懂你在说什么，但随著时间累积，她只会越来越漂亮，根本不用难过

4. 不管那时还是现在，都一样漂亮

5. 现在的美更有特色了

6. 现在也很漂亮，到底在说什么啦！拜托别管那些旁人的话

7. 到底是听了多少负面评价啊？ 现在真的超美的

8. 她讲那话时张度练的表情=我的表情，哈哈哈哈哈，你都不照镜子吗

9. 蛤...？ 她真的就是原样长大的啊

10. 她就是长得一模一样啊ᅲᅲ到底在说什么

11. 她可能将来会说「我那时到底在说什么？」吧哈哈哈，从小到大都像个公主

12. 真的不要说让人生气的话

13. 小时候是小孩啊当然很可爱，但这样比怎么比得了ᅲᅲ人成长后骨架也会变，等她二十几岁时一定更漂亮...

14. 她就是原样长大啊... 这是说她一直都很漂亮的意思

15. 小时候真的美到不像话，但现在也很漂亮啊...

16. 哇小时候真的像洋娃娃一样可爱哈哈哈，像是 CG 做的吧？ 真的太漂亮了

17. 哇原来那个小孩就是她啊，我懂她为什么会那样说了

18. 她现在还是十几岁吧？ 我懂她说那句话的心情哈哈哈，不过她到了二十岁一定会更漂亮

19. 我也在 YouTube 上看到过，明明长得很好，却拿来跟小时候乱比较，说一堆有的没的。 现在她自己讲出这种话让人心疼

20. 她现在不还是小孩吗...？

21. 现在也超漂亮，气质很好像个模特儿。 我平常不怎么看偶像影片，我的 YouTube 推荐都出现那种美貌对比段影片，想想她本人看到会多有压力。 那么漂亮的人为什么要被讲成那样？ 太没礼貌了，而且靠那种东西赚钱，太恶劣了。 一句话就能影响别人的心理状态，她可能是无意间看到这些影片才会有那样的自我怀疑。 希望她不要被这些话动摇

原文： https://theqoo.net/square/3717016795

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