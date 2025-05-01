BLACKPINK Jennie这件衣服竟然要耗时300个小时，只有50年手艺的匠人才敢做

女团BLACKPINK成员Jennie近日在新公开的音乐视频《Seoul City》中，以一身独特的传统时尚造型吸引了全球粉丝的目光。

MV於26日正式发布，其中Jennie身穿一件融合了珍珠母贝的抹胸上衣（Tube Top），展现出迷人的魅力。 这件衣服也立即成为了热议话题，诸多搜寻引擎的关键词搜索急剧上涨，珍珠母贝、漆器、改良韩服等相关词汇成为热搜词。



Jennie所穿的这款Tube Top来自韩国本土品牌「LEJE」（르쥬）由男设计师Je Yang-mo和Kang Ju-hyun领衔的设计团队创作。 该款服饰出自「美人系列」，该品牌曾根据新罗金冠的设计灵感制作过定制服饰。 抹胸上衣采用了先进的3D列印技术制作基础框架，随后将韩国传统工艺中的珍珠母贝和漆器工艺一一手工添加，制作过程繁复，耗时超过300小时，由拥有50年经验的工匠精心打造。



除了上衣，Jennie所穿的裤子也深受传统服饰启发，设计灵感来自传统的「韩式发带」（댕기）。 她的鞋子则与韩国传统图案相似，精致的细节设计令人惊艳。 这样的时尚搭配，不仅仅是衣服的展示，更表达了她对首尔的自豪和热爱，这也与歌曲《Seoul City》中的情感主题不谋而合。

MV上线后，两天内播放量突破380万次，获得了粉丝们热烈的反响。 Jennie通过这段作品展现了自己的时尚触觉与传统文化的完美融合，也使她的粉丝对她的潮流引领力和艺术表现力充满了敬意。

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