FIFTY FIFTY大爆歌曲预定！新歌〈Pookie〉MV公开，好评如潮、有望超越自家神曲〈Cupid〉

以五人体制重新出发的女团 FIFTY FIFTY 这次发行第三张迷你专辑《Day & Night》回归歌迷们的怀抱～，新歌〈Pookie〉预感再现「Again Billboard」的神话。

FIFTY FIFTY 的 Billboard 神话即将再次展开。她们於4月29日下午惊喜发行的第三张迷你专辑《Day & Night》被视为全新起点。双主打之一的〈Pookie〉率先站上神话重现的前线。

▼〈Pookie〉MV 公开不到一天，已经突破200万次观看：（大约20小时）



〈Pookie〉将大红的预感，从正式发行前一天（28日）下午释出的预告影片就播放量激增。不到24小时，〈Pookie〉的预告MV在29日下午於YouTube上点阅数已突破42万次（目前是50万）。



粉丝对〈Pookie〉的反应热烈，盛赞这首歌是又一「神曲」，甚至有望一举超越她们的爆红代表作〈Cupid〉。随著热度升高，部分网友也留言表达期待：「将改变K-pop格局的女团诞生了」、「这回绝对能打入Billboard前十」等，预示进军Billboard Hot 100的可能性。



第三张迷你专辑《Day & Night》讲述五位少女走出熟悉世界，面对恐惧、混乱与勇气，踏上寻找「真正自我」的旅程。据所属公司ATTRAKT说明，专辑以「Day」（白天）与「Night」（黑夜）两个主题构成，收录曲展现截然不同的情绪线，宛如一天的流转。



此次新专辑更加鲜明地描绘出FIFTY FIFTY的色彩，除〈Pookie〉外，还收录了另一主打〈Midnight Special〉、〈Heartbreak〉等一共6首歌曲。



FIFTY FIFTY的第三张迷你专辑《Day & Night》已於昨天（29日）下午6点透过各大音乐平台正式公开。



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻