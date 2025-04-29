《弱美男英雄Class 2》韩媒分析，给出失望&负面的评价：换到Netflix平台后变得奇怪了～

《弱美男英雄Class 1》第一季的优点消失了....虽然与Netflix携手，扩大了规模，但与华丽的包装相比，内容却显得空洞。正因为期待很高，失望也特别大的《弱美男英雄Class 2》。

Netflix 原创影集《弱美男英雄Class 2》於4月25日公开，讲述了为了守护朋友而与暴力对抗、却最终无法守护住的创伤，转学至银章高中的连始垠（朴志训 饰），为了不再失去朋友，挺身对抗更大型暴力的故事。



本作改编自Naver网路漫画《弱美男英雄》，2022年以Wavve原创影集形式推出第一季。第一季因展现了连始垠（延时恩：第一季译名）惨烈的成长痛、角色之间深刻的关系性，以及独特的动作场面，被誉为开创了学园动作剧新局面。



而第二季则移师Netflix，规模大幅扩张。不同於第一季聚焦於连始垠与安秀浩（崔显旭 饰）、吴范锡（洪庆 饰）等角色之间的关系与情感，第二季尤其著重於动作场面的呈现，并拓展了世界观。

然而，为了扩大动作规模而加入银章高中周边各校混混联盟的设定，却破坏了《弱美男英雄》系列本身的优点，令人感到非常可惜。首先，过於集中於混混联盟的素材，使得角色间的关系变得无趣，情感线的分量也变得轻飘飘。

更重要的是，作为故事主轴的朴厚民（厉云 饰）与那白真（裴奈拏 饰）两人的叙事，虽然篇幅不少，却缺乏吸引力。两位儿时玩伴为何反目、那白真为何对朴厚民产生近乎病态的执著，这些情节的合理性与情感连结显得相当薄弱。此外，两人情感线的衔接也不流畅，导致结尾彩蛋影片带来的余韵大打折扣。



而混混联盟经营手机、摩托车等的盗窃与买卖业务，宛如黑帮经营公司的设定，考量到大多数角色仍是高中生，显得相当牵强与夸张。当然，也可能是反映了某些现实，但穿著制服、故作老练地打架与犯罪的角色们，看起来更像大人而非高中生。加上饰演这些角色的演员们年龄感明显超龄，也加重了违和感。

故事的沉浸度下降，也影响了台词的感染力与余韵。角色们时常抛出宛如中二病般幼稚的台词，令人不禁尴尬；而角色间关系描写的深度不足，也让台词的震撼力大幅降低。



即便忍受了上述缺点，扩展规模后的动作戏仍有一定看点。每一集中於不同场景展开的打斗戏提升了打击感与速度感，但在后半段混混联盟与连始垠一行人大规模群架时，虽然音效制造出激烈的打斗声，实际上许多场面明显只是做做样子，让人感到遗憾。

当然，也不是完全没有亮点。本季依然有发掘新面孔的乐趣。曾是混混们跑腿的小弟，因连始垠而鼓起勇气的徐俊泰（崔民英 饰），以及朴厚民的挚友高贤度（李敏宰 饰），以出色的角色消化力与稳定的演技吸引了观众的目光。



总的来说，《弱美男英雄Class 2》过於专注在扩大动作规模，却遗失了第一季的美德。虽然藉由Netflix合作让画面变得更为精致，但内容却变得更加空洞，这一点看来是相当可惜。

（原报导：TVDaily 记者 崔荷娜）

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