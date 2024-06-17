李昇基岳父無罪判決被駁回，女婿緊急發聲明：別碰我家人！韓網大罵：瘋了

韓國男星李昇基岳父操縱股價案，原無罪判決被最高法院推翻，案件發回重審。 李昇基通過經紀公司發表聲明，呼籲不要傳播虛假信息或惡意猜測。

從與李多寅談戀愛開始，李昇基的公眾形象就開始下滑，只因女方家庭深陷經濟醜聞中。 李多寅的繼父李洪憲在擔任公司會長期間，通過各種違法手段套現，導致眾多家庭受害，甚至有人因此走上絕路。 李多寅的繼父被判處4年有期徒刑，而媽媽甄美里也並非完全清白，也曾涉嫌股票內線交易。李昇基結婚時發佈了護妻聲明，稱岳父涉嫌的股價操弄案已被判無罪，當時就遭到廣大韓國網友們的強烈反對。有韓媒直接打臉李昇基，稱相關案件正在進行三審中，並未下定論。

6月16日，韓國最高法院第三審判庭，推翻了被指控違反《資本市場法》的李洪憲及其同夥無罪釋放的原判，案件已發回首爾高等法院。面對這一新判決，李昇基再次被推上輿論的風口浪尖，其經紀公司即刻發佈了官方聲明，表示：「為了道20周年、一直努力更加接近粉絲的李昇基，懇請大家不要觸碰他的家人。」 同時還稱：「李昇基現在作為一個家庭的負責人、作為丈夫、一個孩子的父親、一個家庭的女婿，承擔著責任。此外，李昇基的岳父岳母也成為了新生命的祖父母。這件事情發生在李昇基結婚之前，是家人們之間要解決的問題。 本公司再次強調，對於散播李昇基及其家人的假新聞或惡意誹謗評論者，本公司將訴諸於法律嚴懲不貸。」



然而，這份聲明似乎招致了更多針對李昇基的批評，韓國網友留言稱：「既然是婚前的事情，你幹嘛要站出來發聲？」 、「不是一家人，不進一家門，可見李昇基的人品」、「為什麼不直接起訴呢？ 還要發佈聲明」、「自己是受害者時和他人是受害者時，你的反應還真不同啊」、「家人之間要解決的問題？ 不許碰家人？ 那別人就不是其他人的家人嗎」、「李昇基逐漸瘋狂」、「你被HOOK騙的時候是怎麼回應的？」 、「真不要臉啊，你算什麼東西，還好意思發聲明」等。

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