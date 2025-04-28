韩国两大男神苏志燮与玉泽演同台开唱 ！《2025 SOJISUB & OKTAECYEON FANMEETING: SONICe parTY In TAIPEI》 5月25日 TICC 双帅魅力登场

韩国经纪公司「51K」旗下两大男神苏志燮与玉泽演，即将联手来台举办粉丝见面会《2025 SOJISUB & OKTAECYEON FANMEETING: SONICe parTY In TAIPEI》，活动将於2025年5月25日（星期日）晚间六点在台北国际会议中心（TICC）举行。这不仅是两人首次共同举办见面会，也是继玉泽演惊喜现身苏志燮日本场活动担任嘉宾后，再次於海外舞台合体，双帅魅力登场，让粉丝期待值飙升，活动门票将於5月3日下午1点於远大售票系统开卖。

2PM成员玉泽演於2018年退伍后，便加入由韩国演员苏志燮成立的演员经纪公司51K，双方一直是关系亲密的师兄弟，也常常送咖啡车到剧组互相应援。而苏志燮在前阵子於东京举行的《SONICe Trip》个人粉丝见面会，也邀请了旗下艺人玉泽演与车学沇担任嘉宾，组成限定团体「So Ok Cha」。三人不仅合唱由玉泽演亲自创作的〈Time Walks〉，还跟粉丝一起进行趣味运动游戏，现场气氛热烈。这次台湾场的演出，两人合作更加紧密，两位男神将携手举办见面会，一冷一暖的反差魅力即将正面交锋，当沉稳内敛的苏志燮遇上幽默阳光的玉泽演，究竟会激荡出什么惊喜火花？令人万分期待。



苏志燮上一次来台举办粉丝见面会已是2019年，睽违六年再度访台，更带著同门师弟玉泽演同行。玉泽演与台湾的缘分也相当深厚，2023年曾在同一场馆举办个人见面会，在欢送环节中配合粉丝各式比心要求，每秒切换动作，被粉丝封为「全自动饭撒机器人」，掀起话题热潮。上周，他更於个人IG限时动态中公开「剧透」，发问「到台湾表演的话，要唱什么翻唱歌曲？」引发粉丝热烈讨论，猜测男神将再度访台，万万更没想到竟然是苏志燮与玉泽演的梦幻合体，期待值再度爆表。



本场演出门票将於5月3日下午1点开卖，两大男神同台更将准备多项粉丝福利，包含全场HI BYE，以及团体合照、和签名拍立得等要回馈粉丝。活动购票请洽 Ticket Plus 远大售票系统与全台 7-11 ibon 机台。更多活动资讯请持续关注主办单位 SHOWOFFICE 官方社群。



2025 SOJISUB & OKTAECYEON FANMEETING : SONICe parTY IN TAIPEI

演出时间｜2025年05月25日(日) 18:00

演出地点｜TICC台北国际会议中心

演出地址｜台北市信义区信义路五段一号

活动票价｜A区NT$5,800 / B区NT$4,800 / C区NT$3,800 / 爱心席（轮椅席）NT$2,900

起售时间｜2025/05/03 13:00

购票方式｜Ticket Plus远大售票网站及全台7-11 ibon机台

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻