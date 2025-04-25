K-pop男团史首例！JUST B BAIN巡演公开出柜：「我以LGBTQ身份自豪」！队友泪赞：见证历史性勇敢

男团JUST B的成员BAIN成为首位公开承认性少数者身份的韩国男爱豆。

BAIN在22日（美国当地时间）美国洛杉矶举行的 JUST B 世界巡演「JUST ODD」中，向粉丝们公开出柜，表示：「我为自己是 LGBTQ 社群的一员感到骄傲。」LGBTQ 是女同性恋者（Lesbian）、男同性恋者（Gay）、双性恋者（Bisexual）、跨性别者（Transgender）以及酷儿（Queer）的缩写，泛指性少数群体。当天的演出中，他还演唱了 Lady Gaga 的〈Born This Way〉，并挥舞象徵性少数者的彩虹旗，这面旗帜被广泛视为 LGBTQ 群体的象徵。



演出结束后JUST B成员SIWOO透过粉丝社群表示：「今天的柄希（BAIN本名）真的很帅，为他的勇气鼓掌。 在后台看著，我也哭了。 因为知道他一直以来有多么辛苦和不容易，所以更让人感动。」

在K-pop偶像中，曾公开性少数者身份的还包括曾表示自己是双性恋的WASSUP出身的智爱与承认自己是同性恋的KATSEYE成员LARA，BAIN则是首位公开出柜的韩国男偶像。

智爱在2020年曾透过社群媒体表示：「我爱男也爱女，我现在有一位可爱的女朋友，感到非常幸福。」她后来也在某档综艺节目中谈及出柜经历，表示：「过去和男性交往时常怀疑那是不是爱情，后来想，或许不一定非得和男性交往。」



LARA则在上个月透过粉丝社群坦白说：「我喜欢同性，以前很害怕，不知道大家能否接受我，也担心会因此失去所有机会。」但她也坚定表示：「我为自己感到骄傲，性取向是我一部份，并不丢人。」



JUST B 是於2021年出道的6人男子团体，成员包括智敏、建宇、BAIN、SIWOO、 DY和相佑。 对於BAIN的出柜行为，目前所属经纪公司尚未发表任何立场。

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