K-pop男團史首例！JUST B BAIN巡演公開出櫃：「我以LGBTQ身份自豪」！隊友淚讚：見證歷史性勇敢

男團JUST B的成員BAIN成為首位公開承認性少數者身份的韓國男愛豆。

BAIN在22日（美國當地時間）美國洛杉磯舉行的 JUST B 世界巡演「JUST ODD」中，向粉絲們公開出櫃，表示：「我為自己是 LGBTQ 社群的一員感到驕傲。」LGBTQ 是女同性戀者（Lesbian）、男同性戀者（Gay）、雙性戀者（Bisexual）、跨性別者（Transgender）以及酷兒（Queer）的縮寫，泛指性少數群體。當天的演出中，他還演唱了 Lady Gaga 的〈Born This Way〉，並揮舞象徵性少數者的彩虹旗，這面旗幟被廣泛視為 LGBTQ 群體的象徵。



演出結束後JUST B成員SIWOO透過粉絲社群表示：「今天的柄希（BAIN本名）真的很帥，為他的勇氣鼓掌。 在後台看著，我也哭了。 因為知道他一直以來有多麼辛苦和不容易，所以更讓人感動。」

在K-pop偶像中，曾公開性少數者身份的還包括曾表示自己是雙性戀的WASSUP出身的智愛與承認自己是同性戀的KATSEYE成員LARA，BAIN則是首位公開出櫃的韓國男偶像。

智愛在2020年曾透過社群媒體表示：「我愛男也愛女，我現在有一位可愛的女朋友，感到非常幸福。」她後來也在某檔綜藝節目中談及出櫃經歷，表示：「過去和男性交往時常懷疑那是不是愛情，後來想，或許不一定非得和男性交往。」



LARA則在上個月透過粉絲社群坦白說：「我喜歡同性，以前很害怕，不知道大家能否接受我，也擔心會因此失去所有機會。」但她也堅定表示：「我為自己感到驕傲，性取向是我一部份，並不丟人。」



JUST B 是於2021年出道的6人男子團體，成員包括智敏、建宇、BAIN、SIWOO、 DY和相佑。 對於BAIN的出櫃行為，目前所屬經紀公司尚未發表任何立場。

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