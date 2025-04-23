CLOSE YOUR EYES出道6天夺音放冠军　6月28日台北会粉丝

由选秀节目《PROJECT 7》诞生的韩国新人男团CLOSE YOUR EYES，以出道专辑〈ETERNALT〉中的主打歌〈All My Poetry〉，於昨（8）日在SBS M音乐节目《THE SHOW》中夺下出道后首座音乐节目冠军，从出道日起仅6天即称王，日籍成员樱田健信更在安可舞台落下男儿泪，他们也宣布举行首次亚洲巡回见面会，压轴的台北场将於6月28日在台北登场。

来自青森的樱田健信表示：「今天终於实现梦想出道，真的很开心，希望能早点将我们的舞台呈现给更多粉丝。」宋升镐也说：「虽然很紧张，但会努力展现多样面貌，带来帅气的舞台。」郑旼旭则感性表示：「我们一路无休准备，直到今天才有出道的真实感，想把这份幸福回馈给一路以来支持我们的粉丝。」成员也异口同声表示，会不负期待努力进步，成为能带给大家更多感动的团体。



夺冠后的安可舞台上，CLOSE YOUR EYES贴满爱心贴纸，以可爱模样再度掀起现场热潮，更朝观众席送出各种手指爱心，展现满满诚意。出道专辑〈ETERNALT〉首周销量突破31万张，写下韩国历代男团出道专辑初动第5名纪录，主打MV目前浏览更突破2,300万次观看，展现惊人潜力。



CLOSE YOUR EYES预计於5月24、25日在首尔举办首次粉丝见面会《CLOSER MOMENTS》，接续将於6月1日横滨、14日大阪、21日香港与28日台北等地展开亚洲巡回，与全球粉丝面对面见面。作为2025年最受瞩目的新星，CLOSE YOUR EYES的未来发展备受期待，更多台北站相关情报，请锁定和协整合行销官方社群专页。



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