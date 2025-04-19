《机医》「美都与Falasol」为《机智住院医生生活》后辈们应援！时隔4年回归，演唱的OST将在明天公开！

终於等到我们美都与Falasol！明天就可以听到他们时隔4年的新歌啦！

《机智住院医生生活》由高允贞、申始雅、姜有皙、韩艺智、郑准元主演，讲述在「钟路律帝医院」妇产科工作一年的住院医师们经过迂回曲折成长爲大人的过程。《机智医生生活》的演员们除了特别出演外，美都与Falasol还参与了 OST，真的义气十足啊！



而美都与Falasol（美都与遮阳伞）是出演《机智医生生活》第一季和第二季的由「99s」曹政奭、柳演锡、郑敬淏、金大明、田美都在剧中组成的乐队。时隔4年以美都与Falasol的名字推出新曲，为了给后辈们鼓励和支持而参与 OST〈Amateur〉 制作。



〈Amateur（业余）〉是翻唱歌手李承哲2012年发行的的同名歌曲，在维持原曲所具有的温暖应援讯息的同时，还添加感性的原声吉他和合成器编曲，重新诞生美都与Falasol独有的版本。



过去他们演唱的〈Aloha〉、〈我之於你，你之於我〉、〈I Knew I Love〉等歌曲席卷国内主要音源排行榜的第一名，展现了如同电视剧般火热的人气。他们即将推出的新曲也让剧迷们都相当期待，而〈Amateur〉 将在20日下午6点（韩国时间）通过各大音源网站公开。

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻