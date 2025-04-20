千万不要小看她！！《Running Man》池睿恩对食物点餐的超强记忆力，让人大吃一惊～

如果你问我，《Running Man》的成员池睿恩有什么特别的？我会告诉你，她就像是早餐店阿姨一样，帮点餐的记性超好，瞬间爆发力十足！！！XDDD

加入 SBS 长寿综艺节目《Running Man》即将满一年（6月）的池睿恩又出现了新的个人技，除了爱吃之外，她对食物的敏感度绝对是神乎其技～。



她开车载著成员们到得来速点餐时，由於是下午一点多，大家也都饿坏了，纷纷脱口而出想吃的东西，你一言我一句的，照常这个情况下，又要开车又要点餐的，肯定是会相当慌乱，但池睿恩不同，默默用脑袋记下了大家的餐点，按部就班的点完，让一旁的成员们忍不住惊叹连连：「看起来很从容」、「做得好～（拍手）太会点了」、「她真的好厉害啊XD」、「对吃的很精明呢」，看起来干练又很有魄力。



▼【影片】大胃王不忘餐点记性超好：鲜奶油多一点XD



她甚至连自己想要的饮料「奶油饼干风味拿铁」也完美点餐，还叮咛要奶油多一点！更追加询问大家想喝的饮料，让网友们对她顿时生出更多好感。



大家知道以后要怎么介绍池睿恩了吧！？爱笑、懂吃、遇到美食记性会变得超好。

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