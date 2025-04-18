从默剧学渣到演技派！朴海俊逆袭路太狂，自揭退学黑历史：全租靠爸妈！49岁老么赎罪告白

以《夫妇的世界》渣男形象深植人心的实力派演员朴海俊（朴解浚），日前作客tvN《刘QUIZ ON THE BLOCK》大谈Netflix热播剧《苦尽柑来遇见你》幕后秘辛。 从「渣男前夫」成功转型深情暖男「宽植」的他，竟自揭大学遭退学黑历史，更惊爆「啃老缴学费」。

朴海俊坦言《苦尽柑来遇见你》播出后受到了大家的喜爱，自己激动的心情一直无法平静，即使杀青多时，心一直停留在剧中。 而这一次的爆红也彻底洗刷了他「爱情无罪」（朴海俊在《夫妇的世界》中饰演李泰伍一角并留下名台词「爱上了人也不是罪吧」）标签，连经纪公司代表都认证：「现在没人记得李泰伍了！」被问及现实性格，他笑称更接近剧中温柔「宽植」，获妻子背书认证相似度百分百。 主持人曹世镐踢爆他在片场外号「吐槽精」，朴海俊机智回应：「只是用幽默方式抱怨啦！像吐槽导演『干嘛拍这么夸张』逗笑大家。」更自曝与金元锡导演四度合作，常拿导演开涮当剧组开心果。



最震撼的一幕莫过於朴海俊自揭「艺术学渣」黑历史。 1995年因姨妈一句「长得帅」误打误撞考入韩国艺术综合大学（1995级），却因抱著「来享受一下大学生活」的心理无法适应而2年后遭退学。 他苦笑回忆：「教授让我选自退或开除，只好乖乖当兵去。」退伍后，朴海俊突然戏瘾爆发重考入学，竟成2000级「尴尬存在」：「98级叫我前辈，同期喊同学，根本没人敢惹！」更惊人是他瞒著父母被退学，啃老缴完学费，刘在锡掐指一算惊呼：「这要多少钱？」朴海俊羞认：「全靠爸妈全额赞助学费和房租，我打工撑不过月就辞职。」



现年49岁的朴海俊谈及父母流露愧疚：「作为老么从未正式报恩，给钱也不够多。」被刘在锡犀利追问家境，他叹气坦承：「双亲应无经济压力。」另类孝道引发笑浪。



节目更挖出他大学「莎士比亚哑剧」黑历史：「因釜山口音不敢开口，只能演默剧混学分！」与如今演技派形象形成强烈反差。

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