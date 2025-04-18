《偶然成为社长》成真！20年挚友【车太铉＆赵寅成】携手创立全新经纪公司

今天（18日）最新消息，车太铉与赵寅成宣布基於超过20年的前后辈情谊与深厚友情，共同成立「Base Camp Company」，展开全新的旅程。

「Base Camp Company」这个名字蕴含著如同攀登高山或展开全新探险时所需的基地营一般，期望成为稳定支持艺人活动、与其一同前行的坚强后盾。（BASE CAMP意旨大本营，如同森林里的基地一般）



该公司由车太铉、赵寅成，以及从出道起便一路同行、长达7～8年之久与两人并肩合作的实务团队共同组成。两位演员与工作人员基於长时间累积的深厚信赖，决心一同踏上接下来的旅程。如此紧密的合作模式在业界实属罕见，也让人一窥两位演员的人格魅力。



两人合作的经典综艺《偶然成为社长》连续拍摄三季的形象也深植人心，从乡村杂货店、超市、到美国大型超市，在经营与服务的理念上也完整呈现给大众观看过。而他们的未来也将一如既往般，在各自的位置上默默专注於表演，致力透过优秀作品来回馈大众。



目前车太铉透过 tvN 综艺节目《Handsome Guys》与观众见面，赵寅成则刚完成电影《HOPE》与《Humint》的拍摄。



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻