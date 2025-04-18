戏里谈奇幻恋爱，戏外稳交李钟硕！IU婚姻观：不是「宽植」那样的男人，就不想结婚

全能女神IU日前作客知名影评人李栋益的YouTube节目《B tv李栋益的Piarchia》，畅谈Netflix热播剧《苦尽柑来遇见你》幕后故事。 近期以演员身份活跃的她，不仅剖析剧中「反乌托邦爱情」引发的婚姻观辩证，更犀利点评搭档朴宝剑的角色设定，展现「国民妹妹」转型演技派的深度思考。

面对李栋益提出「朴宝剑饰演的『宽植』是否太过梦幻」的质疑，IU笑著认同：「尤其宽植这个角色确实美好的惊人！」她透露初次阅读剧本时，就被这个「只懂纯爱的伴侣」设定深深吸引，「两人间的爱情确实充满奇幻元素，也觉得他们爱情之间的确实有些幻想成分。」



李栋益犀利指出该剧暗藏社会寓意：「现在低出生率是个问题，而这部剧反而像是在歌颂婚姻。 尽管剧中有很多悲剧情节，但看完之后还是会让人产生想要有孩子的念头。」对此IU展现惊人洞察力：「作为观众的我，感觉这种情绪是『一半一半』。 会有人想结婚，也会有人想『如果不是这样的爱情，那就不想结婚』。」神回覆让李栋益当场叹服：「我完全没想到这层！」而IU则进一步表示：「我当时就觉得观众的反应应该会是两极的。」



以音乐与演技征服歌迷和观众的IU，与韩剧男神李钟硕公开恋爱2年多，感情十分稳定。 早前IU开演唱会时，被眼尖的网友发现李钟硕悄悄现身观众席应援女友的样子，闪瞎一众粉丝。



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