【韩网热门】《机智住院医生生活》高允贞&郑准元上演爱情线，颜值+年龄差引讨论！美女配丑男vs.男主很有魅力
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【韩网热门】《机智住院医生生活》高允贞&郑准元上演爱情线，颜值+年龄差引讨论！美女配丑男vs.男主很有魅力

韩剧   2025年4月17日   星期四14:23   Sani  

（封面图源：tvN）

《机智医生生活》衍生剧《机智住院医生生活》上周开播，韩网友在theqoo分享高允贞和郑准元的对手戏片段，以及编导对於男主选角的看法，引起大量讨论。

剧中的具道圆（郑准元 饰）作为4年住院医生和亲家，对第1年住院医生吴怡瑛（高允贞 饰）十分照顾，帮她解决困惑、倾听烦恼、接电话、盛饭菜，还替她挡下其他科室医生的指责，让人感到十分可靠。

在吴怡瑛意志消沉时，具道圆提醒她还有5000万债务要还给银行，所以一定要来上班哦~讲这番话时还突然凑到她耳边，让吴怡瑛感到一阵意外的慌乱...

已经有观众开始磕道圆怡瑛这对CP，说怡瑛看道圆时眼睛里有小心心冒出来了：

相关采访中，李旻树导演说明了郑准元在浪漫剧方面的魅力：「主要是给人可靠前辈的感觉，体型和嗓音都很有魅力。 如果只是一味教训人的话会缺乏魅力，希望是有点好欺负的类型。 （郑准元）现在也经常被后背们唠叨和教训。 这个形象与具道圆十分贴合。」
（图源：tvN）

申沅昊导演表示他们想要的是一个「成熟男人」：「虽然这是孩子们成长的故事，但观众渴望的角色似乎是『能够保护我的真正大人』。 大家喜欢《机医》也是因为年轻教授们的可靠形象。 这次我想找一位既有成熟男人的一面，也能展现某种松散感的演员。」
（图源：tvN）

韩国网友评论：
1. 不般配，像叔叔和侄女
2. 男女演员的颜值差距也太大，完全没有化学反应，是在愚弄观众吗？
3. 女主是奇幻剧级别，为什么男主要有现实感？
4. 因为高允贞太美了... 确实容易遭到评价
5. 88年生和96年生演情侣，是真实的吗？
6. 两位演员都很跟角色很搭，只是不适合爱情线，没有化学反应...
7. 但凡没有爱情线，男演员也不会被骂成这样...  
8. 男主居然不是姜有皙？ 我以为爱情线是跟同期医生，感到错愕
9. 如果不对男演员的颜值做要求，那么也不应该选漂亮女演员来演，审美标准总是只对一个性别宽容
10. 我只觉得，挑选女主角时，也应该多邀请即便不是大美人但外貌很有个性的演员kkk
11. 颜值方面确实不太搭，但男演员的角色很有魅力，演技也很好，我追得很开心！
12. 角色真的很有魅力，我能理解吴怡瑛为何对他感兴趣，只是确实有点点遗憾kkk
13. 追剧之后被具道圆迷倒了♥超帅气又可靠，还带点油滑的魅力，演员的嗓音也非常好。 虽然外形方面缺少一些化学反应，但叙事和角色本身很有魅力，演员也把这些表现得很好
14. 很多人都是没看剧就开骂... 具道圆角色很好！！郑准元演技也很棒，为他应援
15. 等一下，原PO的本意是骂男演员吗？ 那位演员做错了什么？ 评论区越看越无语
16. 有追剧就会知道，两人非常般配，角色很有魅力，期待爱情线的后续发展
17. 这部剧很火耶kk一定会成功的。 高允贞超级漂亮。

出处：https://theqoo.net/hot/3697455822

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