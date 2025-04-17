【韩网热门】《机智住院医生生活》高允贞&郑准元上演爱情线，颜值+年龄差引讨论！美女配丑男vs.男主很有魅力

《机智医生生活》衍生剧《机智住院医生生活》上周开播，韩网友在theqoo分享高允贞和郑准元的对手戏片段，以及编导对於男主选角的看法，引起大量讨论。

剧中的具道圆（郑准元 饰）作为4年住院医生和亲家，对第1年住院医生吴怡瑛（高允贞 饰）十分照顾，帮她解决困惑、倾听烦恼、接电话、盛饭菜，还替她挡下其他科室医生的指责，让人感到十分可靠。



언슬전 최고의 대유잼 캐릭터 >구도원<



- 잘 모르시는 거 같아서 알려드리는 거 잖습니까, 4년차가 1년차한테.

- 또, 왜? 뭔데?

- 신경 많이 쓰는 거, 그게 위로야.

- 새끼! 내가 가서 혼내줘?



>콜도 다 받고, 잠깐 잠도 자게 해주고<

오이영의 사돈 호구도원이 참 좋다pic.twitter.com/c1LRFy46zH — 뷰 (@dr_view_) April 13, 2025

오이영 낑낑거리까 구도원이 암말안하고 와서 대신 퍼주는거 와이리좋지.. 몰라 걍좋음 pic.twitter.com/DL5vLYVLo9 — 울.. (@thisissoyummy) April 15, 2025

아 진짜 4년 차 구도원 너무 든든하다..

내가 곤란한 상황에서 내 편이 되어주는 사람

이거 안 반할 수가 없자나요ㅠㅠ

그리고 마지막에 오이영 목소리 작게 네.. 하는거

ㄹㅇ 귀여움ㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/FUlGA3NyLg — luvwin (@lovewinsall91) April 13, 2025

在吴怡瑛意志消沉时，具道圆提醒她还有5000万债务要还给银行，所以一定要来上班哦~讲这番话时还突然凑到她耳边，让吴怡瑛感到一阵意外的慌乱...



오이영이 구도원 보는 눈빛이 전이랑 다르잖아 구도원 무슨 귀에 뽀뽀 하겠다 뭘 그렇게 가까이 가 걍 사겨 도원이영 제발 제발요pic.twitter.com/MmSaWlpETS — 배우들이 나라다 (@9KYO_IN_DP) April 13, 2025

已经有观众开始磕道圆怡瑛这对CP，说怡瑛看道圆时眼睛里有小心心冒出来了：



ㅇㄴ 잠시만 이것 뭐에요?

내 도원이영이 진짜라고………

구도원을 보는 오이영 눈에서 하트가 막 튀어나오고 잇잖아 지금 pic.twitter.com/a3FTKc20Q5 — 온 (@dhson__) April 13, 2025

相关采访中，李旻树导演说明了郑准元在浪漫剧方面的魅力：「主要是给人可靠前辈的感觉，体型和嗓音都很有魅力。 如果只是一味教训人的话会缺乏魅力，希望是有点好欺负的类型。 （郑准元）现在也经常被后背们唠叨和教训。 这个形象与具道圆十分贴合。」



申沅昊导演表示他们想要的是一个「成熟男人」：「虽然这是孩子们成长的故事，但观众渴望的角色似乎是『能够保护我的真正大人』。 大家喜欢《机医》也是因为年轻教授们的可靠形象。 这次我想找一位既有成熟男人的一面，也能展现某种松散感的演员。」



韩国网友评论：

1. 不般配，像叔叔和侄女

2. 男女演员的颜值差距也太大，完全没有化学反应，是在愚弄观众吗？

3. 女主是奇幻剧级别，为什么男主要有现实感？

4. 因为高允贞太美了... 确实容易遭到评价

5. 88年生和96年生演情侣，是真实的吗？

6. 两位演员都很跟角色很搭，只是不适合爱情线，没有化学反应...

7. 但凡没有爱情线，男演员也不会被骂成这样...

8. 男主居然不是姜有皙？ 我以为爱情线是跟同期医生，感到错愕

9. 如果不对男演员的颜值做要求，那么也不应该选漂亮女演员来演，审美标准总是只对一个性别宽容

10. 我只觉得，挑选女主角时，也应该多邀请即便不是大美人但外貌很有个性的演员kkk

11. 颜值方面确实不太搭，但男演员的角色很有魅力，演技也很好，我追得很开心！

12. 角色真的很有魅力，我能理解吴怡瑛为何对他感兴趣，只是确实有点点遗憾kkk

13. 追剧之后被具道圆迷倒了♥超帅气又可靠，还带点油滑的魅力，演员的嗓音也非常好。 虽然外形方面缺少一些化学反应，但叙事和角色本身很有魅力，演员也把这些表现得很好

14. 很多人都是没看剧就开骂... 具道圆角色很好！！郑准元演技也很棒，为他应援

15. 等一下，原PO的本意是骂男演员吗？ 那位演员做错了什么？ 评论区越看越无语

16. 有追剧就会知道，两人非常般配，角色很有魅力，期待爱情线的后续发展

17. 这部剧很火耶kk一定会成功的。 高允贞超级漂亮。

出处：https://theqoo.net/hot/3697455822

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