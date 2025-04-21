徐玄玉泽演合作！《我夺走了男主的初夜》定档6.11开启跨次元爱恋，宣传海报暧昧氛围拉满

KBS 2TV全新奇幻爱情剧《我夺走了男主的初夜》（《남주의 첫날밤을 가져버렸다》）正式官宣定档6月11日！该剧由少女时代成员徐玄与2PM玉泽演领衔主演，讲述现代女大学生意外穿越进小说世界，与冷面公爵上演跨越时空的禁忌之恋，未播先热已引发全球剧迷热议。

电视剧改编自Naver人气网漫的《我夺走了公爵的初夜》，原作以欧洲宫廷为背景，新剧则将故事大舞台设定古时朝鲜，在了以「穿书+反套路」设定突围，平凡女大学生「K」（徐玄饰）的灵魂意外附身於古风小说中的边缘配角「车善彩」，却因一场乌龙事件，直接「夺走」原著男主人公——王室宗亲李燮（玉泽演 饰）的初夜。 这场跨越维度的蝴蝶效应，不仅颠覆小说原定剧情，更让两人陷入命运交缠的漩涡。

制作组释出的首波海报中，徐玄与玉泽演身著华美韩服，前者扑向后者的怀中，眼神交锋，暧昧张力呼之欲出，也暗示这段禁忌之恋将充满戏剧性反转。



剧中徐玄挑战双重身份：从现代女大学生到古代小透明配角，原本她打算继承角色的两班（贵族）身份，尽情享受幸福生活，没想到意外睡了小说里的男主，由此展开惊险刺激的爱情故事，既要演绎穿越后的懵懂与挣扎，又需展现为改写命运而主动出击的成长弧光。



而玉泽演则化身王室宗亲-庆城君，备受王的宠爱，他虽性格淡漠，但习得一身出色的武艺，被封为当代冷酷的顶级美男。 作为小说原男主，他兼具王室贵族的威严与隐秘的深情，与女主的关系从误会到相互吸引，张力十足， 这种极端的反差势必会让观众爱上他。



此外，除了徐玄、玉泽演之外，还有权韩率、徐范俊、池慧元等新生代的演员加盟，制作组表示：「希望通过主角们跨越维度的爱情，呈现一场既浪漫又充满幽默感的'蝴蝶效应'之旅，为观众带来逃离日常的治愈幻想」。

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