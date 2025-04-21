Disney+热门韩剧《杀人者的购物中心2》李栋旭→金慧峻：原班人马全面回归，第二季确定制作啦！

《杀人者的购物中心》终於宣布第二季即将启动，官方也在今天公开了从李栋旭→金慧峻的华丽主要演员阵容。（新角色中还有日本知名演员冈田将生加盟）

Disney+ 正式宣布《杀人者的购物中心2》确定制作，预计将於2026年公开，为此揭开序幕。与此同时，也公开了第二季的演员阵容，让观众期待值飙升。



首先，第一季的主演群再度回归，令粉丝们欢呼不已。李栋旭饰演打造「Murder Help」（杀人者的购物中心）的可疑叔叔、前佣兵「郑进湾」一角，在剧中展现了极具戏剧张力的成长过程与深层情感起伏；金慧峻饰演侄女「郑智安」，与李栋旭上演默契十足的叔侄化学反应，备受观众喜爱，也将再度回归。





除此之外，还有以存在感压倒众人、作为「巴比伦」佣兵登场的经典反派「贝尔」由赵汉善饰演，展现爆发力精彩动作戏的「敏慧」由金海娜演出，担任「Murder Help」管理者与坚强后援的「大哥」由李泰英饰演，以及饰演郑进湾佣兵伙伴，同时也是智安所敬重的泰拳师傅「把信」的金民也都将再度登场。第一季中尚未揭晓的隐藏故事将於第二季揭开，角色们又会展现出什么样的活跃表现，令人期待。



同时，也公开了全新加入第二季的演员阵容。曾於第29届高崎电影节荣获最佳新人女演员奖的韩裔日本女演员—玄理，曾出演韩国人气作品《柏青哥》、滨口竜介执导的电影《偶然与想像》，以及日本TBS剧集《Eye Love You》和美国HBO影集《东京之恶 第二季》等作品，逐渐累积全球知名度，这次将饰演「巴比伦」东亚支部佣兵队长「Q」。



此外，在第94届奥斯卡中获得提名、以《在车上》饰演「高槻耕史」一角而备受好评的演员冈田将生，也将加入阵容，饰演「巴比伦」东亚支部佣兵副队长、「Q」的弟弟「J」。接著，在Disney+原创影集《地下菁英》（赌命为王）、电影《破墓》等作品中展现稳健演技的演员郑允荷，将饰演「巴比伦」东亚支部的负责人「草剃」。

第二季将展开更为扩张的「Murder Help」与「巴比伦」之间的对决，全新登场的「巴比伦」佣兵们又将展现出何种压倒性的存在感，备受瞩目。

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