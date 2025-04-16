继《机医》「熊熊CP」之后，这组CP也要特别出演《机智住院医生生活》！文太裕＆河润景将登场

继「熊熊CP」之后，又有一组CP要特别出演《机智住院医生生活》啦！那...有机会看到 Winter Garden（安政源、张冬天）吗 XD

今日（16）据韩媒报导，文太裕和河润景将特别出演《机智住院医生生活》。对此，tvN方面则谨慎回应：「请通过节目确认。」不过...申沅昊PD已经抢先「剧透」每集都有《机智的医生生活》的人物登场，就一起期待一下啦！



在《机智医生生活》中，文太裕饰演神经外科首席住院医师「龙硕民」；河润景饰演神经外科住院医师「许善彬」。两人的爱情线也成爲话题，龙硕民表示要多赚点钱才能结婚，结果许善彬一句：「我有钱啊！欧巴你只要人到现场就好了！」霸气的反求婚，也成为《机智医生生活2》中的经典名场面！



之后龙硕民和许善彬是否结婚并没有公开，引发人们的好奇心，会不会也像秋敏荷（安恩真 饰）和杨硕亨（金大明 饰）一样突然公开结婚消息呢 XD



而《机智住院医生生活》由高允贞、申始雅、姜有皙、韩艺智、郑准元主演，讲述在「钟路律帝医院」妇产科工作一年的住院医师们经过迂回曲折成长爲大人的过程，上周首播以 3.7% 的收视开局，第2集上升到 4.0%，也期待之后收视会越来越高呢！



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