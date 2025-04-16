金泰浩PD谈《Good Day》完结心情：「向企划、主持人兼音乐制作人的GD表达我由衷的敬意与感谢！」

担任MBC话题综艺节目《Good Day》PD（制作人）的金泰浩传达了节目完结的感想，感谢大家的支持与爱护。

15日，金泰浩透过社群谈及自己在《Good Day》后的终映感言：「感谢大家这段时间以来收看《Good Day》！托大家的福，每一天都是真正的Good Day！」





他接著说：「从大哥黄晸珉到忙内aespa，所有一起参与的成员都是真心以待！感谢你们！」并补充道：「也向《Good Day》企划的主持人兼音乐制作人G-DRAGON（GD、权志龙），表达我由衷的敬意与感谢。」



▼aespa与GD见面，展现甜美清唱歌声的好实力：



▼BIGBANG&黄晸珉&SEVENTEEN夫硕顺录制片段！每个人的声音都让你著迷~：



最后他写道：「愿所有参与的出演者，以及最后拼图般的观众们的人生中，也能继续迎来更多的Good Day！祝大家有个美好的一天～！」



在本月13日播出的《Good Day》最终回中，公开了《Good Day 2025》企划的最后故事。根据收视调查公司尼尔森韩国（首都圈基准），最高收视出现在88国家（88line）最终情侣GD与黄光熙在游乐园约会、搭乘自由落体的画面，最高瞬间收视达到3.5%。



《Good Day 2025》的音源与MV将於4月24日（周四）下午6点同步公开。音源收益将全数捐出，用於帮助弱势儿童、青少年及弱势族群，为他们带来「好日子」。

＊相关报导：《Good Day》黄晸珉独特感人的歌声，让BIGBANG和SEVENTEEN夫硕顺听完忍不住起立鼓掌！！



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