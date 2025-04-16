繼《機醫》「熊熊CP」之後，這組CP也要特別出演《機智住院醫生生活》！文太裕＆河潤景將登場

繼「熊熊CP」之後，又有一組CP要特別出演《機智住院醫生生活》啦！那...有機會看到 Winter Garden（安政源、張冬天）嗎 XD

今日（16）據韓媒報導，文太裕和河潤景將特別出演《機智住院醫生生活》。對此，tvN方面則謹慎回應：「請通過節目確認。」不過...申沅昊PD已經搶先「劇透」每集都有《機智的醫生生活》的人物登場，就一起期待一下啦！



在《機智醫生生活》中，文太裕飾演神經外科首席住院醫師「龍碩民」；河潤景飾演神經外科住院醫師「許善彬」。兩人的愛情線也成爲話題，龍碩民表示要多賺點錢才能結婚，結果許善彬一句：「我有錢啊！歐巴你只要人到現場就好了！」霸氣的反求婚，也成為《機智醫生生活2》中的經典名場面！



之後龍碩民和許善彬是否結婚並沒有公開，引發人們的好奇心，會不會也像秋敏荷（安恩真 飾）和楊碩亨（金大明 飾）一樣突然公開結婚消息呢 XD



而《機智住院醫生生活》由高允貞、申始雅、姜有皙、韓藝智、鄭準元主演，講述在「鐘路律帝醫院」婦產科工作一年的住院醫師們經過迂迴曲折成長爲大人的過程，上周首播以 3.7% 的收視開局，第2集上升到 4.0%，也期待之後收視會越來越高呢！



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