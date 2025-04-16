【韩网热门】ILLIT沅禧差点撞到ZEROBASEONE干旭，「触电般后退」慌乱反应超可爱！

SBS《人气歌谣》拼盘演唱会近日在东京巨蛋举办，12日首场表演嘉宾包括女团ILLIT、男团ZEROBASEONE等。

向观众问好的环节，ILLIT沅禧走在ZEROBASEONE干旭后面，因为忙著和观众打招呼而差点不小心撞到干旭，瞬间像触电一样弹开并后退，幸好被队友抱住才没有跌倒，回过神后弯腰90度向前辈鞠躬。



完整版：



网友纷纷觉得沅禧的反应十分可爱，令人联想起著名meme「惊吓仓鼠」XD



韩国网友评论：

1. 反应太真实了，超好笑kkk

2. 触电了吗kkkk

3. 超快速！

4. 连碰都没碰到，却吓了一大跳！kkk

5. 吓到「啪嗒嗒」地后退，然后立即缩起来，真的好可爱kkk

6. 原来她也是用全身表达惊吓的类型kkk

7. 好像在看什么漫画一样kkk

8. 沅禧真的是小朋友，好像国小生kkk

9. 比起受到惊吓，突然立正、低头看地、 假装无事发生的模样更好笑kkk

10. 带入一下沅禧视角：本来忙著看粉丝，向前看的时候突然鼻子尖前面出现一个男人的后背，该有多惊慌啊kkk

11. 我被关在这个影片里了，一直反覆看，就连BGM都刚刚好，可爱可爱可爱

12. 最近很喜欢沅禧，觉得她好像仓鼠kkk

13. 沅禧真是天生的笑汤匙

14. 一直觉得他俩长得像，居然是这样见面了耶kkk

15. 我们干旭是身高184cm、手长21cm的巨人，但很善良...

16. 前面的两位男偶像（成韩彬和朴干旭）刚好都很高大，让沅禧看起来更可爱了kkk

17. 干旭的表情好像在说「发生什么事？？」kkkk两位成员都回头看她、担心她跌倒，真的很好

出处： https://theqoo.net/hot/3696249912

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