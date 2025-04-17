Netflix古装韩剧《吞金》李宰旭、曹宝儿上演「姐弟虐恋」中字预告公开：谁都不许碰我姐姐！

虽然曹宝儿主演的Disney+《山寨人生》被搁置，但她还有与李宰旭合作的Netflix《吞金》即将在5月上线，希望欧逆可以顺利走上花路啊～！（海报好美～）

「记忆全失归来的李宰旭、不敢轻信的曹宝儿」



Netflix 韩国原创古装影集《吞金》正式宣布将於 5 月 16 日（周五）公开，同时释出前导海报与前导预告。

由李宰旭、曹宝儿、郑家蓝、严志媛、朴丙垠与金材昱...等演技实力兼具新鲜感的演员们合作，剧情讲述朝鲜最大商团的少主「虹朗」失踪 12 年后失忆归来，唯有异母姐姐「在伊」怀疑他的真实身分，两人之间也渐渐萌生无法名状的情感。本作由曾执导 Netflix《纸房子：韩国篇》、开创韩国驱魔剧新风潮的《客：The Guest》，以及设定新颖的《Voice》的导演金弘善与 Apple TV+ 科幻惊悚剧《Dr. Brain》的编剧金真娥联手打造，令人倍感期待。



▼《吞金》正式前导预告：失踪多年的富商之子突然回来，却失去了记忆，他真的是虹朗吗？还是一个搅乱人心与家庭羁绊的陌生人？



释出的前导海报中，12 年后再次重逢的「虹朗」（李宰旭 饰）与「在伊」（曹宝儿 饰）以复杂的心情对视。失去童年记忆、回到商团的弟弟「虹朗」，与怀疑他是假冒者的姐姐「在伊」，两人之间诡异的神经战也让人愈加好奇他们的关系将会如何发展。而一名神情恐惧、独自徘徊在幽暗森林中的幼年「虹朗」身影浮现，令人想探究他当年消失的真相。而标语「吞下秘密与真心」则让人更加怀疑：眼前这位「虹朗」究竟是不是在伊苦寻多年的亲弟弟？他到底还隐藏了什么秘密？



预告片则从年幼的「虹朗」在阴森森林中寻找姊姊、「在伊」焦急奔走寻弟的画面开始。在接连不断冒出声称是「虹朗」的骗子，意图觊觎民商团财产之际，真正的「虹朗」终於在 12 年后现身。然而，与他重逢的「在伊」却第一时间断言他是冒牌货，两人彼此警戒，紧张氛围一触即发。另一方面，代替「虹朗」进入商团的养子「无尽」（郑家蓝 饰）、虹朗亲母「闵妍仪」（严志媛 饰）、男女主的父亲「沈烈国」（朴丙垠 饰），以及拥有朝鲜第一审美眼光的艺术家「汉平大君」（金材昱 饰）等角色登场，也令人好奇他们在这场风波中将扮演什么样的角色。



神秘又充满张力的历史奇幻爱恋影集《吞金》，将於 5 月 16 日（周五）上午 4 点在 Netflix 独家上线。

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