醉客机舱闹事掀恐慌！罗PD一夫当关、化解危机，暖心安慰空服员被全网赞爆

4月16日曝光的空中惊魂事件，让韩国「国民PD」罗瑛锡再度成为全民焦点。

据韩媒《SPOTV NEWS》独家报导，这位《新西游记》王牌制作人3月31日搭乘大韩航空某航班从济州返回首尔金浦时，亲身阻止了一起醉酒乘客引发的骚乱。 当时机舱内一名醉酒男子突然行为失控，罗PD毫不犹豫以身体阻挡其危险举动，待事态平息后更主动慰问机组人员，全程展现沉稳风范。

这场高空义举的曝光源自YouTube「十五夜」频道内的评论区。 一位自称目击者的网友4月15日留言道：「亲眼见证罗PD用身体保护乘务员，下机时还特别对机组说『辛苦了』」。 该网友因担心刚开通IG的罗PD错过私讯，选择在拥有694万订阅者的频道公开致谢，并承诺将持续记录其善行。 留言迅速引发热议，众网友纷纷表示：「虽然罗PD有一点点艺人病，但完全不讨厌，还莫名的搞笑，面相又很和善」、「太棒了」等。



机舱内的闹事行为可能会引发重大事故，根据《航空保安法》，可处以三年以下有期徒刑或三千万（韩币，下同）以下的罚款。 在这样可能引发更大骚动的情况下，罗暎锡PD以全身阻止醉汉的英勇行为，赢得了众人的掌声与称赞。

事实上，这已是罗瑛锡今年第二次因善举出圈。 4月初罗PD就和团队成员们一起捐款，展现了善行义举。 「Egg is Coming」捐出了5,000万，罗PD与申沅昊、李宇贞、李明翰等四位代表创作者也共同追加了5,000万，总共捐赠1亿用於山火灾后重建，被韩网封为「美谈制造机」。

此外，罗PD 4月25日将携《Biong Biong地球娱乐室》第三季回归。 该季延续MZ一代的李恩智、OH MY GIRL MIMI、李泳知和IVE安兪真「女团特工队」设定，制作组透露本季将挑战更高难度的企划。 随著暖心事件发酵，节目未播先热，预告片点击量单日激增，见证国民PD的另类号召力。



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