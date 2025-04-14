收视破10.3%！《协商的技术》结局真相大白却又抛出更多伏笔！片尾后彩蛋要看！预告第二季？

《协商的技术》周末播出11、12集走入结局，好评依旧，电视收视率果真开出破10.3%佳绩！许多观众纷纷敲碗第二季，而实际结局埋下的伏笔也像是要为第二季做准备。

（以下提及剧情）

最后两集情节围绕在故事的开端，尹洙诺为何重回当初解雇他的山人集团，以及为何再次被检举操纵股票及内线交易。尹洙诺（李帝勋 饰）和哥哥尹洙硕及河泰秀（张铉诚 饰），在股票操纵集团对JUMBO制药的股票操纵上，可说环环相扣。尹洙诺是不慎泄漏了山人的情报给哥哥没错，但河泰秀才是真正被集团引入操纵者之一，某方面来说尹洙硕也是受害者，河泰秀是真正的受益者。



尹洙诺最终成功还原真相、让真正的山人毒瘤离开，目的达到后他仍在山人M&A组服务，继续替山人偿还债务制定计画。有趣的是，河泰秀遭解雇后竟跳槽到山人的债主西慕尔基金当理事，换了个显眼的造型出现，大胆的在会议上要求宋会长（成东镒 饰）亲自报告，想给对方难堪。



这是在暗示第二季吗？尹洙诺还有机会继续展现「协商的技术」吗？最关键的伏笔在片尾之后！片尾播毕后还有画面！

会长欣赏的朴医师怀孕了，西慕尔理事泰奥（林镇孝 饰）是他丈夫！先前一张会长家庭照便透露泰奥是会长儿子，这下观众终於连结起来：会长信命理，当初问了朴医师的汉字名，原来是想让朴医师当自己媳妇！看起来会长成功牵线，但泰奥和会长恐怕还有父子心结？否则泰奥为何一度帮助河泰秀对付山人？泰奥听见朴医师怀孕还表情凝重。这还没完，尹洙诺还有未完成之事，要张元硕（李成宰 饰）继续和他合作，他们还有什么事？



X有观众欣赏完结局，用一张三只马奔腾的知名哏图再做延伸，图上写「开始」、「发展」、「结局（后另一个）开始」，赞许《协商的技术》「龙头龙尾」结束并有了另个好的开始。Theqoo与YouTube许多网友认同或有类似好评，认为剧情埋了这些伏笔就是要推出第二季，或说第一季从头到尾都很好看、会期待第二季。



협상의 기술 최종요약 오우옠ㅋㅋㅋ 시즌2가자가자가보자 pic.twitter.com/zZMkpItIbs — 또박이.. (@ddoparkddopark) April 13, 2025

网友们留言如「哲学般的戏剧，本身就是感动」、「河专务演技很好，角色也很好」、「张铉诚演员打包的场面，演技细节」、「李帝勋很帅，看得很有意思，期待下一季」、「包括成东镒在内，所有演员演技都很好，第二季加油！」、「难得没有动作戏，却让人更紧张且激动，特别是成东镒的演技，还有西慕尔新理事（张铉诚）的演技」、「最近看的电视剧最有趣的一部」、「制作得这么好的电视剧却还有模棱两可的结局，那就是预告第二季吧？反派不可能一无是处」……等等。

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻