首位男性！朴宝剑被选为「韩服WAVE」代表，向全球展现韩服之美

演员朴宝剑作为「2025韩服WAVE」项目中首位男性单独入选的韩流文化艺术人，将向全世界传达韩服的高雅与品格。

韩国文化体育观光部与韩国工艺设计文化振兴院共同推动「韩服WAVE」项目，旨在促进具有潜力和技术实力的韩服企业与韩流文化艺术人合作，开发韩服商品。 该项目自启动至今已迈入第六年。 透过此计划，金研儿、秀智、金泰梨分别於2022、2023、2024年担任「代言人」向世界展现韩服独有的美。



今年因出演Netflix电视剧《苦尽柑来遇见你》而掀起全球热潮的演员朴宝剑，将与4家韩国本土韩服品牌合作。 此前此项目主要以女性韩服为主，今年首次选定男性单独文化艺术人作为合作对象，将重点放在韩服的延展性与多样性。 为此，主办方将从4月15日至5月9日公开徵选能够以朴宝剑为灵感、展现男性韩服新可能性的企业。

此次徵选针对韩服领域的中小企业，将综合评价创意性、专业性、实现可能性与预期效果，最终选出4家企业。 入选企业将开发融合朴宝剑形象与象徵性的韩服设计，并计划透过首尔、纽约、巴黎、米兰等全球主要城市的电子看板及知名时尚杂志进行展示。



文化体育观光部文化艺术政策室室长李廷佑（音译）表示：「随著K-内容在全球的扩散，对韩服的关注也在提升，透过电视剧、综艺及国际活动接触到韩服的海外粉丝反应也日益热烈。 希望透过与韩流文化艺术人的合作，展现兼具韩服传统美与现代感的韩服内容，使韩服成为世界人民认识韩国的代表文化遗产，也是人人都能享受的魅力内容。」

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