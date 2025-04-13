正面突破！徐睿知出演《SNL Korea》竟玩「精神操控」梗，观众反响不一：美化犯罪vs.无可厚非

昨晚的成人脱口秀《SNL Korea 7（周六夜现场：韩国版）》请来徐睿知出演，围绕她的负面标签「精神操控」「硬邦邦」展开讽刺搞笑内容，在韩国观众中褒贬评价不一。

徐睿知开场时表示第一次在很多人面前表演喜剧有些紧张，会放下形象包袱努力表现。 MC申东烨问打算如何努力，徐睿知：「我会对《SNL Korea 7》团队进行精神操控！」申东烨附和说徐睿知的特长就是精神操控，问有没有人想尝试被操控，出演人员纷纷举手说「我要」，引起笑声一片。



节目中的「夏娃美容室」环节，徐睿知饰演院长帮金元勋饰演的客人洗头发，说：「客人，您的后脖子僵硬得非常严重。」金元勋表示确实有点硬邦邦，徐睿知笑著纠正说是结实，双方争执起来，徐睿知打了一下金元勋的脖子。 此前徐睿知曾被爆出要求男友金正贤在跟少女时代徐玄拍戏时表现得「硬邦邦」，被指进行「精神操控」。



另一个环节「徐睿GPT」里，徐睿知对围绕金秀贤的争议和谣言进行了讽刺。 徐睿知曾被卷入「劈腿金秀贤兄弟」的先前特嚚，直到最近才亲自进行否认。 节目里，金元勋被同事们说闲话却无力反抗，徐睿知对他说：「真正丢脸的是什么话都说不出，只是安静地坐著被人嚼舌头。 那是多么委屈啊。 我也经历过很多次。」



节目最后，徐睿知发表感言，感谢节目组给她直面过往争议的机会，表示不会忘记今天。

很多网友感到难以置信，认为节目内容美化犯罪、并不好笑，甚至建议徐睿知退出演艺圈：「这算什么幽默？」「当时让对手戏演员难过到哭，现在竟拿来当搞笑素材吗？ 水准可见一斑」「支持她拍作品，但这种节目对她没有帮助」。 也有人认为真正犯错的是金正贤，而且当事人都是成年人，已经道歉便无可厚非。



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