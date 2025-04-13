金钟国第一次做医美超怕痛，眼睛变两倍大、惊呼「双眼皮没了」！亲哥操刀斗嘴不断【有片】

金钟国的哥哥在韩知名整形皮肤科担任院长，多次建议他管理皮肤并祭出大招「免费治疗」，令他终於下定决心，做出了48年人生中第一次尝试XD

金钟国通过YT频道公开全过程，第一步是咨询适合的项目及强度。 金钟国对自己的脸部颇有信心，问道：「我没有很下垂吧？」院长哥哥无情表示：「... 那是你自己的想法啦！」



敷完麻药准备开始时，哥哥又调皮：「时间长一点也没关系吧？」金钟国担心麻药失效，无语地叮嘱他快一点XD哥哥解释说做到后半段时能量积累变多会有点痛，金钟国很快就有感觉：「越来越热了，会痛耶！」哥哥淡定回答：「没有很热哦。 不会灼伤的，不用担心。」金钟国痛到抱紧小枕头，脚也忍不住动来动去。 院长贴心地说如果痛的话要讲出来哦，金钟国哭笑不得：「我一直在讲啊！」



金钟国痛到想「作弊」，表示自己下颌线很紧实，哥哥再次无情地表示「只有你自己这样想」XD哥哥解释说脸上如果有脂肪就不会太痛，可惜金钟国几乎没有，金钟国趁机挖苦哥哥：「老师您试过吗？ 老师脸上有脂肪，应该感觉还好吧。」金钟国请求给额头敷麻药，院长充耳不闻不予理会，但最后还是敷了XD



做完一边脸时金钟国就明显感到眼睛有提升（虽然哥哥表示还没做到眼睛XD），完成全程后更惊叹不已：「本来因为下垂产生了双眼皮，现在眼皮提上去、双眼皮重新变得模糊。 脸型变好紧致，眼睛也变大了！」院长哥哥多次推销他再打一些肉毒，但金钟国每一次都表示拒绝XD





网友笑称金钟国运动时很帅气，做镭射就变胆小鬼，反差感十分可爱，跟哥哥的互动也很有趣，敲碗多多合作这个系列XD



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