全炫茂与BoA直播风波后《我独》当众向朴娜勑道歉！朴幽默化解获好评，也有人持续为其抱不平

先前全炫茂和BoA（宝儿）开直播，粉丝问全炫茂会不会和朴娜勑交往，BoA一句「欧巴可惜」引发韩网怒火，认为对朴娜勑太失礼。事后BoA与全炫茂各自道歉，而全炫茂与朴娜勑同为《我独自生活》班底，事发后首度录影同框亦引发关注。

*先前报导回顾：

‎〈BoA酒醉直播发言引争议，出面向朴娜勑道歉：「对轻率的言行感到抱歉，会努力变得更成熟」〉‎

‎〈BoA为酒后直播失言正式道歉！ 全炫茂「这反应」遭骂翻：出卖同事太心寒〉‎

11日播出的《我独自生活》，朴娜勑开场主动问全炫茂：「没事吗？你的脸变苍白了。」全炫茂尴尬向朴娜勑鞠躬更当众对她道歉：「总之真的很抱歉，真的对不起。」朴娜勑拍拍他说：「有什么好道歉的？」笑他耳朵红得跟什么一样。朴娜勑接著说明BoA已另外联络自己：「她说真的非常对不起，但我也说觉得很有趣，我都懂的。」全炫茂在旁说朴娜勑大人有大量，接著引导大家收看彩虹会员的生活，Code Kunst吐槽「和IG直播主角一起收看」，朴娜勑跟著笑说：「不是看IG直播吗？」



后续节目内容，全炫茂本来很喜欢看粉丝替自己打气的留言，会心想「原来有人喜欢我啊」，但现在的他忍不住要当时的自己「闭嘴」，坦言：「现在情况很不一样，现在那些（正面留言）都被洗掉了。」全炫茂再次感谢朴娜勑谅解自己，朴娜勑也会吐槽他：「欧巴收到正面留言感觉好很多了，所以想说开直播可能会收到更多……」全炫茂再次低头：「我当时太轻率了。」又自嘲IG可以看到人生跌宕起伏。



来宾NCT道英看著全炫茂因病消瘦问：「现在好像更瘦了？」全炫茂：「……因为发生了一些事。」自嘲再度引发全场笑声，朴娜勑笑到弯腰说全炫茂是「操心减肥」，道英跟著说「直播减肥」。



▼相关影片（完整节目台湾观众可至friDay影音收看）



에구궁...

오늘도 알게 된 별로 안 놀라운 사실

:나래언니 진짜 착함 pic.twitter.com/pXHrAYovCF — (@keyrips) April 11, 2025

해맑게 >라방 다이어트< 멘트치는거 아 pic.twitter.com/2wXMV7h01C — 취향의 도영 (@do0liking) April 11, 2025

整场节目，朴娜勑展现的度量获得网友高度赞赏，纷纷称赞她真的很善良、很帅气，Theqoo也有人称赞这集节目大家对全炫茂的吐槽非常好笑，他自嘲也是，安慰全炫茂「本人应该最后悔吧，希望对娜勑好一点」，亦有人认为全炫茂本身也很无辜，明明就是BoA失言且直播当下全炫茂也在试图挽回。

不过同样的节目片段传到X却有不同想法，不少人认为这种污辱之事何能一笑置之，不懂为何要利用节目道歉，批判留言如「像施压一样，娜勑姐姐怎能不接受道歉？不开心也不能表露出来」、「竟然还在节目上说，好荒唐，更讨厌了」、「全炫茂下车吧，对娜勑还能舒服地笑吗？」、「所有男演出者都很无礼」、「那个『大人有大量』字幕真的是，让全炫茂下车看看啊，要是女方被视为心胸狭窄不就毁了」……等等。

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