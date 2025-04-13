全炫茂與BoA直播風波後《我獨》當眾向朴娜勑道歉！朴幽默化解獲好評，也有人持續為其抱不平

先前全炫茂和BoA（寶兒）開直播，粉絲問全炫茂會不會和朴娜勑交往，BoA一句「歐巴可惜」引發韓網怒火，認為對朴娜勑太失禮。事後BoA與全炫茂各自道歉，而全炫茂與朴娜勑同為《我獨自生活》班底，事發後首度錄影同框亦引發關注。

*先前報導回顧：

‎〈BoA酒醉直播發言引爭議，出面向朴娜勑道歉：「對輕率的言行感到抱歉，會努力變得更成熟」〉‎

‎〈BoA為酒後直播失言正式道歉！ 全炫茂「這反應」遭罵翻：出賣同事太心寒〉‎

11日播出的《我獨自生活》，朴娜勑開場主動問全炫茂：「沒事嗎？你的臉變蒼白了。」全炫茂尷尬向朴娜勑鞠躬更當眾對她道歉：「總之真的很抱歉，真的對不起。」朴娜勑拍拍他說：「有什麼好道歉的？」笑他耳朵紅得跟什麼一樣。朴娜勑接著說明BoA已另外聯絡自己：「她說真的非常對不起，但我也說覺得很有趣，我都懂的。」全炫茂在旁說朴娜勑大人有大量，接著引導大家收看彩虹會員的生活，Code Kunst吐槽「和IG直播主角一起收看」，朴娜勑跟著笑說：「不是看IG直播嗎？」



後續節目內容，全炫茂本來很喜歡看粉絲替自己打氣的留言，會心想「原來有人喜歡我啊」，但現在的他忍不住要當時的自己「閉嘴」，坦言：「現在情況很不一樣，現在那些（正面留言）都被洗掉了。」全炫茂再次感謝朴娜勑諒解自己，朴娜勑也會吐槽他：「歐巴收到正面留言感覺好很多了，所以想說開直播可能會收到更多……」全炫茂再次低頭：「我當時太輕率了。」又自嘲IG可以看到人生跌宕起伏。



來賓NCT道英看著全炫茂因病消瘦問：「現在好像更瘦了？」全炫茂：「……因為發生了一些事。」自嘲再度引發全場笑聲，朴娜勑笑到彎腰說全炫茂是「操心減肥」，道英跟著說「直播減肥」。



▼相關影片（完整節目台灣觀眾可至friDay影音收看）



에구궁...

오늘도 알게 된 별로 안 놀라운 사실

:나래언니 진짜 착함 pic.twitter.com/pXHrAYovCF — (@keyrips) April 11, 2025

해맑게 >라방 다이어트< 멘트치는거 아 pic.twitter.com/2wXMV7h01C — 취향의 도영 (@do0liking) April 11, 2025

整場節目，朴娜勑展現的度量獲得網友高度讚賞，紛紛稱讚她真的很善良、很帥氣，Theqoo也有人稱讚這集節目大家對全炫茂的吐槽非常好笑，他自嘲也是，安慰全炫茂「本人應該最後悔吧，希望對娜勑好一點」，亦有人認為全炫茂本身也很無辜，明明就是BoA失言且直播當下全炫茂也在試圖挽回。

不過同樣的節目片段傳到X卻有不同想法，不少人認為這種污辱之事何能一笑置之，不懂為何要利用節目道歉，批判留言如「像施壓一樣，娜勑姐姐怎能不接受道歉？不開心也不能表露出來」、「竟然還在節目上說，好荒唐，更討厭了」、「全炫茂下車吧，對娜勑還能舒服地笑嗎？」、「所有男演出者都很無禮」、「那個『大人有大量』字幕真的是，讓全炫茂下車看看啊，要是女方被視為心胸狹窄不就毀了」……等等。

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