「K-POP传奇」SUPER JUNIOR 20周年展览「SUPER RECORDS」将展开！

被视为「K-POP传奇」、「韩流帝王」的SUPER JUNIOR，今年2025年逢出道20周年，在推出团体综艺《Woke Up to Super TV》之后，紧接著是展览「SUPER RECORDS」！

SUPER JUNIOR出道20周年纪念展览「SUPER RECORDS」将在本月25日至5月18日，於首尔广津区峨嵯山路30路26号的「MALL OF K」举行，为期24天。在韩国国内展出后，5月、6月也将在日本及中国等地展出。



据官方介绍，此次展览囊括了被称为「K-POP传奇」的SUPER JUNIOR长达20年的活动历史，韩国场约350坪的空间将以SUPER JUNIOR丰富的唱片分类作为主视觉要素。为了使观众更投入其中，还会展现「成为秘密要员的SUPER JUNIOR」特别故事，更有互动任务、迷你游戏区、特色拍照区、周边商品等体验内容。

▼先前公开的预告海报透露了内容！？



展览门票将从18日中午透过线上预售网站Interpark起售，详细内容将持续在X@SJ_20th_SR与IG@sj_20th_sr

宣布。



除了团综及展览，SUPER JUNIOR 20周年还将发行专辑、举行演唱会巡回演出，粉丝E.L.F.们可持续期待！

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