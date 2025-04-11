《现在拨打的电话》「熙珠」蔡秀彬为戏苦练两个月 重现流畅手语谢粉丝

2024年的人气韩剧《现在拨打的电话》受到全球广大观众们的喜爱，上个月底男主角柳演锡才刚结束粉丝见面会，今日换女主角蔡秀彬接棒与粉丝们见面。他也贴心准备了自己曾演唱的OST歌曲献唱给粉丝。

蔡秀彬一登场身著浅米色条纹西装外套搭配同色百褶短裙，可爱打扮搭配她的甜美歌声，为大家献唱她所主演的作品《逆贼：偷百姓的盗贼》她曾演唱的歌曲「说这就是爱」，让期待已久的粉丝们相当开心。蔡秀彬也透露自己学生时期所学习的第二外语就是中文，不过事隔多年她也忘光光了，为了问候台粉她重新学习了中文问候：「大家好！我是蔡秀彬。」相当有诚意。



蔡秀彬也热爱台湾美食，许多海外明星最爱的鼎泰丰小笼包也是蔡秀彬的心头好，她透露自己旅游时曾经来过台湾，在夜市享用过糖葫芦以及黑糖锉冰，这一次来也有喝到珍珠奶茶，相当满足。虽说不爱拍照的她，今日仍准备了很多珍贵的儿时照片与粉丝们分享，也想起自己小时候爱美要求穿上澎澎裙，但妈妈却总是让她穿著裤装，也绑著很单调的单马尾，没能满足她的心愿。



蔡秀彬说小学三四年级的时候她就很憧憬能成为演员，到了高中的时候这个梦想更加明确，不过父母却是反对她的，不过到了大学，她接触到了舞台剧，并且邀请爸妈来看她的演出，那时候开始父母就转为支持她成为演员。后来蔡秀彬也如愿透过舞台剧出道，她仍然热爱舞台剧的舞台，能够直接看见观众们的反应，觉得很幸福。



家人都会一起看她的电视剧作品，妈妈一定死守首播，而爸爸总是不见人影，后来蔡秀彬才知道原来爸爸是去跑去熟人家中串门子，提醒朋友们要记得收看女儿主演的电视剧。而《现在拨打的电话》受到许多观众的喜爱，蔡秀彬也透露剧情后段虽然有些剧情的设定是在海外，不过因为拍摄时间紧迫，於是选择在济州岛拍摄。为了这部作品，蔡秀彬也苦练手语两个月，以求表达出专业感。她更直接现场用手语表达对粉丝们的谢意。感谢大家今日抽空来看她，能与大家共度夜晚，觉得很幸福。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻