【百想】入围名单中的死亡之组：「女子最优秀演技赏」的人选演技都太强啦～，真心难选！！

即将在5月5日举行的韩国年度颁奖典礼《第61届百想艺术大赏》，在公开了候选名单后讨论相当热烈！特别是「女子最优秀演技赏」的入围名单，被称作是死亡之组。

《百想艺术大赏》是韩国颁奖典礼中，最具代表性的综合艺术奖项，今年「放送部门」的入围名单中，尤其是「女子最优秀演技赏」的候选人让网友们最为苦恼。

公开的名单中，入围的有：高旻示《无声蛙鸣》、金泰梨《正年》、金惠奫《背著善宰跑》、IU《苦尽柑来遇见你》、张娜拉《好搭档》



▼网上评论：

1. 无条件张娜拉

2. 虽然我很喜欢金惠奫，但 IU、张娜拉、金泰梨实在太强了

3. 感觉会是IU或张娜拉拿到

4. 我发自内心的选不出来！！

5. IU Fighting！

6. 没有朴信惠《来自地狱的法官》真的好可惜



7. 今年也太激烈了吧~

8. 张娜拉 IU

9. 《好搭档》完全就是我的人生韩剧

10. IU 真的好疯狂，不论是歌手还是演员都能做到TOP，好崇拜她

11. 感觉年轻演员们应该机会不大，前辈们实力跟人气都太强了

12. 我认为要嘛是张娜拉，要嘛是金泰梨

13. 其实她们都表现得很棒，但高旻示放进来就显得逊色很多

14. 为什么没有朴信惠~~~

15. IU 这次演技真的很棒，虽然我不喜欢她剧中的性格，但却很真实，让人很有共鸣

16. 以全球影响力加上剧本人物特性来说...必须是 IU！！！

17. 我猜IU不会拿到，感觉会颁给《苦尽柑来遇见你》最佳电视剧作品赏，太好哭了

18. 居然没有《玉氏夫人传》林智妍（林知衍），我好震惊



此外，「男子最优秀演技赏」也引发热烈讨论！【韩网热门】被说「很奇怪」的百想电视部门最佳男主角候选人！网友反应大不同。

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