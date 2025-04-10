朴信惠 PARK SHIN HYE ASIA TOUR 「HYE , TALK」IN TAIPEI 售票资讯公告

韩国人气女演员朴信惠即将於5月3日访台，在台北CLAPPER STUDIO（三创展演厅）举办粉丝见面会【HYE , TALK】，这也是她相隔一年再次与台湾粉丝面对面，消息一出便让粉丝兴奋不已，显示朴信惠在亚洲地区的高人气依旧不减。

在今日释出的问候影片中，朴信惠亲自向粉丝打招呼，温柔地说道：「时隔一年和大家问好，这段时间大家过得好吗？我将会透过粉丝见面会再次与大家相见。自己有多想念大家，就代表我有多努力地在准备演出。让我们在5月3日台北CLAPPER STUDIO见面吧！」短短几句话透露出她对台湾粉丝的思念与诚意，也让这场见面会更具温度与期待感。



回顾朴信惠近年的演艺动态，2024年她主演的话题韩剧《来自地狱的法官》收视与口碑双赢，再次证明她作为实力派演员的地位。剧中她一改过去甜美形象，诠释一位被复仇心驱使的法官角色，展现出强烈的情感层次与爆发力，不仅获得观众热烈回响，也为她赢得多项戏剧大奖肯定。



从早期的青春爱情剧《原来是美男》、《继承者们》，到转型后的《Doctors》以及近年的《低谷医生》和《来自地狱的法官》，朴信惠逐步扩展戏路，挑战更多元角色。除了在戏剧表现上持续创新，也活跃於公益与广告领域，健康阳光的形象让她成为多个品牌的代言人，她的影响力不仅限於韩国，也在整个亚洲圈稳固地位。

朴信惠这次来台举办见面会【HYE , TALK】，不止有丰富内容及惊喜环节，还有多项福利，让粉丝能够全方位感受到朴信惠的真诚与魅力。此次见面会的门票在全台7-11 ibon 机台及 ibon 网站热售中，见面会采全区对号入座，票价为新台币4,380元，只要在4月24日前完成购票付款方可参与抽奖，凡购票者皆可参与欢送活动并获赠限量小卡，还有机会抽中团体合照、签名海报、签名拍立得及签名小卡等多项福利，获奖名单将於4月28日公布，让粉丝们引颈期盼。想知道更多相关讯息，请持续关注主办单位D-SHOW的官方Facebook及Instagram！



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