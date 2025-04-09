《我们的蓝调时光》韩志旼「双胞胎姐姐」郑恩惠5月大婚，公开婚纱摄影现场影片：甜笑看向未婚夫

患有唐氏综合征的艺术家郑恩惠即将在5月举行婚礼，与未婚夫的婚纱拍摄现场也於近日曝光。

4月8日，郑恩惠在个人IG上分享了一段影片，并附上文字：「某个幸福的瞬间 #结婚 #5月2~3日 #婚纱拍摄」。 影片中郑恩惠身穿白色婚纱，面露幸福笑容，深情地望著未婚夫，还温柔地拥抱了对方。

透过该帖文的留言，网友们也得知了郑恩惠的婚礼具体日期。 她继续表示：「我们要结婚了！大家好~婚礼将於5月2日（星期五）举办前夜祭，5月3日（星期六）举行正式婚礼，为期两天一夜。 就像逛市集一样，欢迎大家以轻松的心情前来参加。」



郑恩惠曾在tvN电视剧《我们的蓝调时光》中饰演演员韩志旼的双胞胎姊姊「英希」，这是韩剧史上首次邀请患有唐氏综合症的演员，她也因此被大众熟知。 目前她以画漫画肖像的艺术家身分以及YouTuber身份持续活动中。



早在今年2月，郑恩惠曾透露她与未婚夫是在工作场合中认识，害羞地表示「哥哥是2月进来的，从那时起他就喜欢我了，对我表现出很多关心，看来他真的很喜欢我吧。」言语中充满甜蜜。 两人开始交往后，某一天，对方向她表白「郑恩惠画家，你要跟我结婚吗？」她也毫不犹豫地答应：「我听到以后就答应了，因为我爱他。」



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