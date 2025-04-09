BoA为酒后直播失言正式道歉！ 全炫茂「这反应」遭骂翻：出卖同事太心寒

歌手BoA因酒后直播失言风波於7日通过粉丝平台Weverse正式道歉，而共同参与直播的主持人全炫茂至今未公开回应，引发网友强烈批评。

事件起源於5日全炫茂与BoA通过社交平台进行的直播。 两人在饮酒状态下与粉丝互动，BoA出现发音含糊、与全炫茂肢体接触等行为，更因提及搞笑艺人朴娜勑的争议言论成为焦点。 当粉丝询问「你们真的和朴娜勑交往吗」」时，BoA抢先回应「绝对不会交往」，全炫茂随即追问：「你觉得她配不上我吗？」BoA以「（那样）你太可惜了」作答。 过程中全炫茂虽曾不安询问「这样说没问题吗」，但未及时制止不当发言。



相关片段在社交媒体迅速扩散后，BoA於7日发布道歉声明：「对於在当事人不在场的情况下提及并说出失礼言论一事，我已向朴娜勑女士表达了歉意，感谢她宽容地理解我。 对於一直以来给予我这个不足的人支持与爱的粉丝们，我感到非常抱歉让你们失望了。 这次的事件也让我再次反省自己，未来我会更加注意每一句话、每一个行为可能带来的影响，努力展现出更加成熟的一面。」



网友舆论持续发酵，多数声音对BoA表示失望：「以喉咙发炎为由暂停工作，却在直播中畅饮」、「醉酒状态令人不适」。 全炫茂则因「未维护合作多年的同事」遭到猛烈抨击，再加上这是他首次进行直播，因此大部份观看直播的粉丝都是透过他的帐号加入的，也因此其社交帐号涌入大量批评留言：「眼睁睁看著搭档失礼却不纠正」、「好不容易建立的形象又毁了」。 部份网友更猜测两人关系暧昧：「深夜在家醉酒直播像要公开恋情。」



一直以来展现出「对潮流敏感的男人」（简称「트민남」）形象的全炫茂，这场直播本欲展现「潮流达人」，却显然是在追逐潮流中惹出了争议，甚至因为应对失当演变成公关危机。面对高涨的舆论压力和民众责难，全炫茂终於於9日通过个人SNS正式道歉，称：表示「对上周六IG直播相关的正式道歉来得太晚，在直播中无端提及了娜勑，我在节目结束后立刻向她表达了歉意。在那种可能会让人感到不快的情况下，娜勑宽容地理解了我，我想再次向她表达我的歉意和感谢。 在对方不在场的情况下提及对方，并且在醉酒状态下轻率地进行直播，这些行为都是明显的错误。 对於因此感到不适的所有人，我由衷地表示歉意。 越是亲近的人，越应该给予更多的关心和体谅。 我会认真反省。 」以此结束了道歉文。

目前朴娜勑方面尚未对此有回应，不过她却缺席了8日的《孙泰珍的Trot Radio》广播录制行程，正当广大民众认为其受BoA、全炫茂直播影响时，传出她的豪宅被盗上千万的新闻，令粉丝和网友十分担忧。

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