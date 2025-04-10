时隔4年竟然还能看到《机智医生生活》的「熊熊CP」圆满后续！「律帝医院」官网公开金大明♥安恩真婚讯

tvN医疗剧迷久等了！经典之作《机智医生生活》正式迎来首部官方衍生剧《机智住院医生生活》，定档本月12日晚间重磅登场。 这部被誉为「机医宇宙2.0」的新作，不仅将延续律帝医院的温暖脉搏，更以人气CP「熊熊夫妇」的婚讯投下震撼弹，剧组近日公开的新照已让全球剧迷陷入疯狂。

剧组本月2日透过律帝医院官网曝光独家喜讯，以「妇产科熊熊情侣，终於结婚」为题公开杨硕亨（金大明 饰）与秋敏荷（安恩真 饰）的重磅喜讯。 这对从《机智医生生活》第二季开始萌芽的办公室恋情，历经秋敏荷「直球女追木头男」的爆笑攻势，到杨教授逐渐敞开心房的细腻转变，如今修成正果的好消息瞬间点燃了观众的热情。 官方表示：「大家好！律帝医院的各位~~！我带来了一个非常非常棒的消息！在所有值得庆祝的事情中，这绝对是最值得庆祝的！！大家都知道我们妇产科里那对有名的办公室情侣——梁硕亨X秋敏荷吧？ 这对情侣终於要结婚啦！！！从职场同事到情侣，再从情侣走到夫妻的过程，我们大家几乎一路见证下来，所以我真的太太太开心了... 结婚！！！！真心祝贺你们！！！！真的太太太太...... 衷心祝福你们幸福快乐！这对情侣真的太郎才女貌了... 画风也超搭... 真的啦......」。只要是「机医」的忠实粉丝，任谁看到这里都会情不自禁地嘴角上扬吧！



作为「机智」系列首部衍生剧，《机智住院医生生活》将镜头转向医疗体系最基层的住院医师群像。 故事聚焦五位怀抱理想的菜鸟医生，透过「入职震撼教育」、「职业认同危机」等真实医疗现场课题，细腻刻划年轻医者从青涩到成熟的轨成长迹。

此外，制作方推出了「律帝医院」假想官方网站和SNS，整合了《机智医生生活》与衍生剧的内容，打造沉浸式医疗宇宙。

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